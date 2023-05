Quatro recordes alcançados na 34.ª e última jornada da Liga SABSEG

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A 34.ª e última jornada da Liga SABSEG originou quatro novos recordes da competição, que foram hoje detalhados e enaltecidos pela Liga Portugal.

Desde logo, foi ronda com mais golos marcados na história da prova. Um total de 46 remates certeiros em 9 jogos, registo que superou a marca de 40 golos alcançada na 3.ª jornada da época 2014/15. De referir que, na altura, a 2.ª Liga era disputada por 24 equipas, ou seja existiam 12 duelos por jornada.

Outra marca histórica, e também relacionada com golos, foi a média por jogo registada na derradeira ronda: 5,11. O máximo anterior era de 4,11 (37 tentos em 9 jogos) e havia sido alcançado há... 19 anos, na temporada 2003/04.



Depois, foram alcançados outros dois máximos e ambos pela mesma equipa: o campeão Moreirense. A equipa de Paulo Alves amealhou 79 pontos, o que representa um novo recorde em provas com 18 equipas. O anterior pertencia ao Paços de Ferrira, que em 2018/19 somou 74 pontos. Ainda em Moreira de Cónegos, os 79 pontos em 102 possíveis, equivalentes a 77,45% de pontos conquistados, configuram agora a maior percentagem de sempre nas 32 épocas existentes de 2.ª Liga.



"Foram quatro marcas históricas que a 34.ª jornada da competição viu serem batidas e que valorizam, ainda mais, uma das ligas mais competitivas do mundo", refere, em comunicado, o organismo presidido por Pedro Proença.