Liga repudia agressões à equipa de arbitragem no Estrela da Amadora-Benfica B

A Liga emitiu um comunicado esta terça-feira em que mostra o seu repúdio relativamente às agressões de que foi vítima a equipa de arbitragem no jogo de segunda-feira, que colocou frente a frente o Estrela da Amadora e o Benfica B, na 12.ª jornada da 2.ª Liga."A Liga Portugal, confrontada com a agressão à equipa de arbitragem constituída por Miguel Nogueira, Nuno Pereira, José Luzia e Pedro Brás, que esteve no Estrela da Amadora-Benfica B, da jornada 12 da Liga Portugal SABSEG, vem repudiar todo e qualquer ato de violência, que envolva um agente do Futebol Profissional e que não pode, em circunstância alguma, ocorrer num recinto desportivo.A Liga Portugal apela à serenidade de todos os agentes desportivos, que devem pautar por uma postura pedagógica, banindo de uma vez discursos inflamados e que em nada beneficiam a imagem do Futebol Profissional português."