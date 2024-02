Länk Vilaverdense-Santa Clara, 1-1: penúltimo classificado travou o líder

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Santa Clara e o Länk Vilaverdense empataram (1-1), em jogo da 20.ª jornada da Liga Sabseg, disputado em Coimbra, com o guarda-redes minhoto a defender uma grande penalidade já nos descontos. Os golos foram apontados por Vinicius, aos 14 minutos, e André Soares, aos 61 minutos, de penálti.

A partida que opôs o líder do campeonato e o penúltimo classificado acabou por ter um final bastante empolgante, com a equipa açoriana a não conseguir aproveitar uma grande penalidade aos 90+3 minutos, defendida pela guarda-redes Rogério Santos.

Apesar das diferenças classificativas, o jogo acabou por ser equilibrado e o Länk Vilaverdense viu recompensada a sua ousadia, jogando de igual para igual, com oportunidades para vencer o encontro.

O Santa Clara marcou primeiro, aos 14 minutos pelo avançado brasileiro Vinicius Lopes, que, no coração da área, só teve de encostar, após assistência perfeita de Lucas Soares.

Três minutos depois, o Länk Vilaverdense dispôs de uma excelente ocasião para empatar, mas Gonçalo Teixeira chegou ligeiramente atrasado a um cruzamento em que era só encostar para golo.

Aos 38 minutos, numa jogada de ataque dos líderes da II Liga de futebol o avançado Vinicius teve na cabeça a hipótese de dilatar o marcador para 2-0, mas o remate saiu a rasar a trave da baliza de Rogério Santos, após cruzamento de MT.

Na segunda parte, o equilíbrio manteve-se, mas foi o Santa Clara a estar mais próximo do golo por Klismahn aos 54 minutos, depois de uma excelente jogada dos açorianos.

Aos 58 minutos, João Pedro Afonso assinalou penalidade a favor do Länk Vilaverdense, depois de analisar o lance no videoárbitro, tornando-se no primeiro árbitro a informar publicamente a sua decisão.

Na conversão, aos 61 minutos, André Soares restabeleceu a igualdade.

Já nos descontos finais, o líder do campeonato da II Liga dispôs de uma grande penalidade, por falta de Lénio sobre Safira, que, na marcação permitiu a defesa do guarda-redes Rogério Santos.

Com este resultado, o Santa Clara atinge os 43 pontos e mantém a liderança no campeonato, embora possa ser alcançado pelo AVS, enquanto o Länk Vilaverdense consegue mais um ponto na luta pela manutenção, saindo provisoriamente da zona de despromoção direta, por troca com o Leixões.

Jogo disputado no Estádio Cidade de Coimbra.

Länk Vilaverdense - Santa Clara, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Vinicius, 14 minutos.

1-1, André Soares, 61 (grande penalidade).

- Länk Vilaverdense: Rogério Santos, Batista, Laércio, Carlos Freitas, Maviram, Momo Sacko (Konaté, 87), Ericson, André Soares (Boubacar), Lénio, Gonçalo Teixeira e Bruno Silva (Sherwin, 90+1).

(Suplentes: Carlos Paulo, Konaté, Ansu Fati, Armando Lopes, Sherwin, Jude e Boubacar).

Treinador: Sérgio Machado.

- Santa Clara: Gabriel Batista, Sema Velázquez (Rocha, 77), Pedro Pacheco, Paulo Henrique, Lucas Soares, Pedro Ferreira (Yannick Semedo, 57), Klismahn, MT (Andrézinho, 78), Ricardinho (Rafael Martins, 66), Safira e Vinicius (Bruno Almeida, 57).

(Suplentes: Marcos Díaz, Rafael S., Andrézinho, Rocha, Ageu, Bruno Almeida, Yannick Semedo, Sidney Lima e Rafael Martins).

Treinador: Vasco Matos.

Árbitro: João Pedro Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: cartão amarelo Ericsson (21), Pedro Ferreira (33), Carlos Freitas (41), André Soares (42), Pedro Pacheco (45+2), Batista (63), Klismahn (79), Rogério (90+3).

Assistência: Cerca de 50 espetadores.