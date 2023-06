Länk Vilaverdense sobe à 2.ª Liga e B SAD 'cai' para a Liga 3

Pela segunda temporada consecutiva, a B SAD desce de divisão, depois de este domingo perder, por 1-0, com o Länk Vilaverdense na segunda mão da final do playoff de permanência/descida da Liga Portugal 2 - a primeira mão terminou com um empate a um golo (1-1). Assim, a equipa presidida por Rui Pedro Soares vai disputar na próxima época desportiva a Liga 3, enquanto que a formação do distrito de Braga sobe aos campeonatos profissionais.





Depois do empate a um golo em casa, o conjunto de Vila Verde impôs-se em Rio Maior com um tento solitário de João Batista, apontado aos 21 minutos, de cabeça, na sequência de um livre.A B SAD disputou o playoff de acesso ao segundo escalão ao acabar a 2.ª Liga no 16.º lugar e o Vilaverdense por ter eliminado o Sporting de Braga B, depois de ter sido segundo no Grupo A da primeira fase e segundo no Grupo 1 de Promoção da Liga 3.Recorde-se que na próxima temporada, o clube da margem Sul vai unir-se ao Cova da Piedade.