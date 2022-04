Luís Freire sentiu-se mal após o Rio Ave-Benfica B e foi assistido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luís Freire atrasou-se para a flash interview após o jogo entre Rio Ave e Benfica B, algo que se deveu ao facto de se ter sentido mal logo a seguir ao apito final. O técnico teve até de ser assistido, mas rapidamente se restabeleceu. O jogo, recorde-se, terminou com a vitória dos vilacondenses, com um golo de Guga no último suspiro a fazer o 2-1 final.

Sobre o jogo, Luís Freire deu os parabéns aos jogadores. "Sabíamos que era complicado, que o adversário era forte, uma equipa que tem feito campeonato bom. Brilhantes jogadores, bem orientada… . Sabíamos que íamos jogar contra o vento, Benfica subiu a pressão. Tivemos dificuldades em chegar ao ultimo terço. O Benfica B não criou grandes situações, mas tinha domínio. Depois houve a expulsão, justa. Depois sabíamos que tínhamos de ir para a frente. Criámos muitas oportunidades, prémio é mais do que merecido. Emocionei-me um pouco no fim. Os jogadores merecem porque trabalham muito. Só posso agradecer o trabalho de todos e agradecer o apoio fantástico. Estamos em primeiro lugar por mérito. Tentam desvalorizar o nosso trabalho, mas nós vamos estar até ao fim, custe a quem custar. Vamos fazer por merecer esta alegria grande", referiu.