Mafra-Arouca, 0-1: arouquenses mantêm vivo o sonho da subida à Liga NOS

O Arouca venceu, este sábado, o Mafra, por 1-0, em jogo da 33.ª jornada da Liga Sabseg, graças a um autogolo, e somou o oitavo triunfo consecutivo na competição, um recorde na edição deste ano.

O único golo do encontro surgiu ao minuto 12, com Ismael a trair Godinho e a desviar para a própria baliza uma bola rematada por Pité.

Com este triunfo em Mafra, o Arouca, que luta pela subida à Liga NOS, soma 62 pontos e sobe provisoriamente à segunda posição da tabela, ficando agora à espera do que o Vizela, com 60 pontos e menos um jogo, pode fazer frente ao Penafiel, num jogo que terá lugar no domingo.

Já o Mafra somou a primeira derrota sob o comando de Ricardo Sousa e leva já nove jogos consecutivos sem ganhar, num total de cinco derrotas e quatro empates, mantendo os 37 pontos que tinha à entrada para esta penúltima jornada, no 11.º lugar.

Como já é seu timbre, o Mafra entrou dominador no encontro. Com mais iniciativa de jogo, e Rodrigo Martins e Lee muito ativos na frente de ataque, a equipa saloia foi a primeira a criar perigo, mas acabou por ser o Arouca a adiantar-se no marcador, na primeira oportunidade que teve.

Num remate de fora da área, Pité viu a bola ser desviada para canto e, na sequência do lance, os aveirenses fizeram o 1-0. Marco Soares marcou o canto, Pité rematou após um primeiro alívio e Ismael acabou por desviar à beira da baliza, enganando Godinho e fazendo golo na própria baliza.

O golo não mudou a abordagem dos dois conjuntos no jogo, com o Mafra a jogar em posse e o Arouca a explorar a velocidade dos seus avançados em lances de contra ataque.

Com essa estratégia, o Arouca foi dispondo dos lances mais vistosos e o 2-0 esteve perto de surgiu perto dos cinco minutos finais do primeiro tempo: Pité assistiu André Silva, no limite do fora de jogo, o avançado picou por cima de Godinho, mas João Miguel apareceu a tempo de impedir a festa do Arouca, cortando em cima da linha de golo.

Na segunda parte, a equipa do Mafra entrou à procura do empate, mas muitas vezes mais com o coração do que com a cabeça.

Com meia hora para jogar, Ricardo Sousa fez entrar Okitokandjo e Carlos Daniel para o ataque, e foram os dois jogadores a criarem a melhor oportunidade dos mafrenses, na primeira vez que tocaram na bola: Carlos Daniel cruzou e o jogador dos Países Baixos desviou, fazendo a bola rasar o poste da baliza de Victor Braga.

Muito compacto defensivamente, o Arouca permitiu poucas veleidades ao Mafra, mas, à entrada para os cinco minutos finais, João Graça mostrou que o Mafra não se rendia: o extremo cruzou tenso ao segundo poste, o guarda-redes do Arouca hesitou e Okitokandjo, por pouco, não desviou para o empate.

Victor Braga redimiu-se da distração na jogada seguinte e, com uma mancha perfeita aos pés de Carlos Daniel, impediu o mafrense de festejar, na última jogada de perigo, e também a melhor, do Mafra no encontro.





Ficha de jogo

-------------------------------------------

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Arouca, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Ismael, 12 minutos (na própria baliza).

Equipas:

- Mafra: Godinho, Campos (Tomás Domingos, 70), João Miguel, Ismael (João Graça, 70), Pedro Barcelos, Gui Ferreira (Bruno, 81), Cuca, Andrézinho, Lee (Carlos Daniel, 60), Edi Semedo (Okitokandjo, 60) e Rodrigo Martins.

(Suplentes: Filipe Neves, Bruno, Fidelis Irhene, Okitokandjo, Kaká, Carlos Daniel, João Graça, Tomás Domingos e Miguel Lourenço.)

Treinador: Ricardo Sousa.

- Arouca: Victor Braga, Thales Oleques, Basso, Brunã, Joel, Pedro Moreira, Marco Soares (Lawrence Ofori, 71), Pité (Quaresma, 87), Arsénio, André Silva (Heliardo, 82) e Bukia (Adilio, 82).

(Suplentes: Fernando Castro, Quaresma, Heliardo, Adilio, Luiz Gustavo, Júnior Sena, Aloe, Caballero e Lawrence Ofori).

Treinador: Armando Evangelista.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Barcelos (22), Basso (70), Gui Ferreira (77), Joel (90+2) e Cuca (90+5).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.