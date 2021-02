Mafra-Cova da Piedade, 1-1: equipas prolongam ciclos sem triunfos

Mafra e Cova da Piedade empataram esta terça-feira a um golo, em jogo da 18.ª jornada da 2.ª Liga, num encontro que os almadenses controlaram na primeira parte e os saloios dominaram no segundo tempo.

O Cova da Piedade adiantou-se no marcador na conversão de uma grande penalidade, por Patrão (27), e Okitokanjo (50) fez o empate para o Mafra, no início da segunda parte.

Com este empate, o Mafra, com 25 pontos, eleva para nove o número de jogos sem ganhar, enquanto o Cova da Piedade, com 17 pontos e a lutar para não cair em zona de despromoção, soma o primeiro ponto ao comando de Mário Nunes, mas leva também já sete partidas sem conseguir vencer.

Com o vento a fazer-se sentir no Municipal de Mafra, o Cova da Piedade foi a primeira equipa a tirar partido desse fator, num lance em que Godinho foi atraiçoado pela trajetória da bola, mas que Balogun não aproveitou da melhor forma, atirando ao lado da baliza mafrense.

Aos 17 minutos, Camará mostrou-se pela primeira vez no encontro e, num remate cruzado, ofereceu a Facchini uma defesa vistosa.

Com o andar do relógio, o Cova da Piedade foi impondo o seu futebol, Balogun deixou mais um aviso num cabeceamento rente ao poste e, aos 27, os almadenses chegaram mesmo à vantagem, num penálti convertido por João Patrão.

Como já vem sendo hábito, em desvantagem e a precisar desesperadamente de regressar às vitórias, o Mafra entrou dominante para a segunda parte e o vento ajudou a formação de Filipe Cândido. Num canto, Camará cabeceou para defesa apertada de Facchini e, no minuto seguinte, Okitokandjo voltou aos golos e repôs o empate no encontro.

Abel Camará tirou as medidas certas num cruzamento no flanco direito e o avançado apareceu oportuno para o desvio ao primeiro poste.

Sem deixar respirar a equipa de Mário Nunes, que ofensivamente quase desapareceu após o intervalo, o Mafra esteve a centímetros da reviravolta ao minuto 68.

Num lance de insistência depois de um pontapé de canto, a bola sobrevoou toda a defesa e acabou nos pés de Carlos Daniel, que atirou colocado mas, uma vez mais, viu Facchini brilhar e desviar para canto um remate que tinha selo de golo.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Cova da Piedade, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Patrão, 27 minutos (penálti).

1-1, Okitokandjo, 50'.

Equipas:

- Mafra: Godinho, Nuno Campos (João Graça, 46), João Cunha, Pedro Barcelos, Bruno, Gui Ferreira, Kaká, Andrezinho (Rodrigo Martins, 72), Carlos Daniel (Mesquita, 82), Okitokandjo e Camará (Lee, 82).

Suplentes: Carlos Henriques, Rodrigo Martins, Fidelis Irhene, Gui Ferreira, Lee, João Graça, Wenderson, Mesquita e Moura.

Treinador: Filipe Cândido.

- Cova da Piedade: Adriano Facchini, Simão Júnior, João Meira, Gonçalo Maria (Filipe Maio, 78), Gonçalo Tavares, Hugo Firmino, Patrão, Shimabuku, Pepo (Miguel Rosa, 84), Balogun (Oliveira, 60) e João Vieira (Blondell, 84).

Suplentes: Iuri, Yan Victor, Miguel Rosa, Zarabi, Blondell, Filipe Maio e Oliveira.

Treinador: Mário Nunes.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Godinho (27), João Meira (31), Camará (35), Pedro Barcelos (36), Gonçalo Maria (40), Pepo (68), Facchini (85), Blondell (86) e Patrão (90+1).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.