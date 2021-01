Mafra-Estoril, 1-1: Travão ao líder com pénalti nos descontos

Mafra e Estoril empataram este domingo a uma bola, no terreno do Mafra, em jogo da 17.ª jornada da Liga SABSEG, com o tento dos saloios a surgir no período de descontos, de penálti.

Os golos do encontro surgiram na segunda parte, com Crespo (59') a abrir o marcador para o Estoril, e Camará (90'+2) a fazer o empate na conversão de um penálti.

Com este empate, o Estoril mantém-se como líder, com 38 pontos, mas pode ver aproximar-se a Académica, que esta jornada defronta o Leixões. Já o Mafra, que não vence desde a nona jornada, soma agora 24 pontos.

Com maior responsabilidade em chegar à vitória, o líder Estoril entrou no Municipal de Mafra no controlo das operações, maior domínio nas lutas de meio campo, mas sem conseguir grandes chances de perigo junto à baliza da formação da casa.

Valendo-se de uma boa organização defensiva, o Mafra procurou alcançar a baliza de Dani Figueira em rápidas transições ofensivas, mas por poucas vezes conseguiu surpreender o setor mais recuado dos 'canarinhos'.

Com as defesas a superiorizarem-se aos ataques, pouco lúcidos, a primeira ocasião digna de algum registo surgiu dos pés de Gustavo Moura, mas o remate do brasileiro saiu por cima.

Na segunda parte, as duas equipas perceberam que para 'fugirem' ao empate teriam de arriscar mais e, desde o apito de Iancu Vasilica para o reinício, percebeu-se que haveria mais espaço para jogar.

Aos 50 minutos, um remate de Gamboa deu o primeiro sinal, depois de uma bola de Lazare metida nas costas da defesa saloia, e aos 59 Crespo abriu mesmo o ativo, numa jogada que começou no guarda redes Dani Figueira, a fazer de líbero, e acabou no extremo do Estoril, que esquecido ao segundo poste concluiu com êxito uma jogada coletiva irrepreensível da formação orientada por Bruno Pinheiro.

Em desvantagem no marcador, Filipe Cândido mexeu para chegar o Mafra à frente no campo e Okitokandjo foi o principal intérprete desse novo posicionamento. Possante fisicamente, o avançado fez mossa entre os centrais do Estoril e a equipa do Oeste esteve perto do empate já dentro dos 10 minutos finais, 'roubando' por completo a iniciativa de jogo ao líder.

À beira do minuto 90, Bruno Silva, na marcação de um livre, disparou por cima da trave estorilista e hipotecou mais uma oportunidade dos saloios, que tinham o Estoril 'refém' na sua defesa.

Antes do apito final, o Mafra tentou de todas as formas chegar ao empate e a derradeira oportunidade surgiu numa falta cometida sobre Okitokandjo, na área, já para lá dos 90 minutos. Com o peso de materializar o empate nos ombros, Abel Camará não cedeu e fez o empate a uma bola com que terminou o jogo.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Estoril, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Crespo, 59 minutos.

1-1, Camará, 90+2 (penálti).

Equipas:

Mafra: Carlos Henriques, Nuno Campos, João Cunha, Miguel Lourenço (Bruno, 52), Gui Ferreira, Kaká, João Miguel (Andrézinho, 68), Ismael (Carlos Daniel, 53), Moura (Rodrigo Martins, 60), João Graça (Okitokandjo, 61) e Camará.

(Suplentes: Godinho, Bruno, Rodrigo Martins, Fidelis Irhene, Okitokandjo, Andrézinho, Lee, Carlos Daniel e Tomás Domingos).

Treinador: Filipe Cândido.

Estoril: Dani Figueira, Carles Soria, Hugo Gomes, Hugo Basto, Joãozinho, Crespo (Zé Valente, 90), Gamboa, Lazare (Rosier, 86), Bruno Lourenço (João Carlos, 74), Yakubu Aziz (Vidigal, 74) e Harramiz.

(Suplentes: Thiago, Vidigal, Zé Valente, Empis, Murilo, Valente, Rosier, João Carlos e André Clovis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rodrigo Martins (62), Okitokandjo (66), Andrézinho (73), Hugo Gomes (78), Lazare (79), Joãozinho (80), Gui Ferreira (80), Godinho (82), Harramiz (86) e João Carlos (90+4).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.

BYD // AJO

Lusa/Fim