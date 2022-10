Mafra-Estrela da Amadora, 2-2: Equipa da casa não vai além do empate mesmo a jogar contra 10

Mafra e Estrela da Amadora empataram este domingo a dois golos na 10.ª jornada da Liga Sabseg, num jogo muito disputado e em que os amadorenses estiveram por duas vezes em vantagem.



O Estrela da Amadora foi a primeira equipa a marcar no Estádio Municipal de Mafra, por João Silva (21), com Leonardo (24) a empatar para o Mafra poucos instantes depois. Já no segundo tempo, João Silva (63) 'bisou' na marcação de uma grande penalidade e, já perto do apito final, Lucas (86) fez o empate a dois golos com que o jogo terminou.

Com este empate, o Mafra, que leva já sete jogos sem vencer na competição, passa a somar nove pontos e mantém-se acima da linha de água, na 14.ª posição. Já o Estrela da Amadora, com 15 pontos, somou o sexto empate na II Liga e ocupa o sétimo posto da tabela.

Numa tarde pintada pelo céu escuro, chuva e vento que se fez sentir em Mafra, foi a equipa de Ricardo Sousa a criar a primeira oportunidade de perigo, com Lucas a tirar vantagem do estado do terreno para atirar forte para defesa complicada de Brígido, que, com a bola escorregadia, optou por não agarrar o remate do avançado.

O Estrela de Amadora respondeu à passagem do quarto de hora, com João Reis, num falhanço inacreditável, a atirar à barra depois de ter ficado esquecido pela defesa do Mafra.

Aos 21, João Silva teve melhor pontaria e, na sequência de um pontapé de canto, na marca de grande penalidade, cabeceou para o primeiro golo da tarde, deixando Renan sem reação.

O Mafra não deixou arrefecer o marcador e, três minutos depois, já se festejava o empate no municipal, graças a um grande golo de Leonardo. O lance começou com Fati no flanco esquerdo a driblar em velocidade e a assistir Leonardo, que teve tempo para tudo, preparou o remate e, de fora da área, atirou ao ângulo da baliza estrelista, fazendo o empate.

Já na segunda parte, aos 55 minutos, chegou um dos momentos do jogo, com o árbitro Ricardo Baixinho a assinalar grande penalidade e a expulsar Guzmán com o cartão vermelho direto. O lance, que podia colocar o Mafra na frente e concretizar a 'cambalhota' no marcador, foi desperdiçado por Lucas, que hesitou demasiado na hora de escolher o lado e acabou por rematar ao lado da baliza do Estrela.

Aos 61 minutos, o cenário mudou de lado e a grande penalidade foi assinalada na área do Mafra, por mão de Pedro Pacheco. João Silva foi mais frio do que Lucas na hora de visar a baliza mafrense, 'bisou' no encontro e voltou a colocar o Estrela da Amadora na liderança do marcador.

Com mais um jogador em campo e a precisar de marcar para evitar uma nova derrota na Liga Sabseg, o Mafra 'acampou-se' no ataque. Nem sempre com discernimento, a equipa da casa acabou por encontrar recompensa aos 86 minutos, numa arrancada de Lucas que terminou num remate forte que selou o 2-2 final.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra-Estrela da Amadora, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcador:

0-1, João Silva, 21 minutos.

1-1, Leonardo, 24.

1-2, João Silva, 63 (grande penalidade).

2-2, Lucas, 86.

Equipas:

- Mafra: Renan, Bura (Diogo, 71), Pedro Pacheco (Murilo, 63), Gui Ferreira, Fati (Vítor Gabriel, 71), Leandrinho, Mattheus Oliveira (Pité, 46), Leonardo, Edwin Vente (João Goulart, 46), Lucas e Pedro Lucas.

(Suplentes: Samu, Caio César, Diogo, Pité, Bility, Murilo, Diga, João Goulart e Vítor Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Estrela da Amadora: Brígido, Jean Filipe, Rui Correia, Gaspar, João Reis, Aloísio, Guzmán, Gustavo Henrique (Diogo Salomão, 81), Latyr Fall (Erivaldo, 76), Ronald (Régis, 93) e João Silva (Ronaldo, 81).

(Suplentes: António Filipe, Omurwa, Diogo Salomão, Miguel Lopes, Ronaldo, Shinga, Hevertton, Régis e Erivaldo).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rui Correia (37), Edwin Vente (39), Aloísio (45+1), Pité (73), Gustavo Henrique (77) e Gui Ferreira (85). Cartão vermelho direto para Guzmán (55).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores