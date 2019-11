Mafra-FC Porto B, 3-1: Triunfo da equipa mais oportunista e assertiva

O Mafra mostrou-se este sábado mais eficaz do que o FC Porto B e venceu, por 3-1, em jogo da 10.ª jornada da 2.ª Liga, ascendendo provisoriamente ao sétimo lugar da classificação.

A equipa orientada por Rui Barros até entrou no relvado do Estádio Municipal de Mafra mais pressionante e a procurar com maior frequência a baliza adversária, mas o Mafra, a jogar no contra-ataque, revelou-se mais oportunista e assertivo.

Na primeira oportunidade do Mafra, Nuno Rodrigues cruzou da direita e Lucas Silva, na zona central da grande área, recebeu e rematou para o primeiro golo, aos 11 minutos, com a bola a bater no poste direito antes de entrar.

Os 'dragões' continuaram a jogar mais no meio campo do Mafra, mas, aos 17 minutos, Paul Ayongo sofreu uma falta quando se encaminhava para a área adversária, mas o árbitro aplicou a lei da vantagem e Nuno Rodrigues aproveitou a apatia da defesa portista para se isolar fazer o segundo golo da partida.

Antes do intervalo, o perigo voltou a rondar a baliza de Ricardo Silva, aos 35 minutos, quando Zé Tiago rematou ao poste, e aos 43 minutos, em cabeceamento de Paul Ayongo ligeiramente acima da trave.

Após a substituição de Afonso Sousa por João Mário, no início da segunda parte, o avançado cruzou para Madi Queta, que rematou à figura de Godinho. Aos 51 minutos, o avançado dos 'dragões' voltou a dispor de uma grande oportunidade de reduzir, mas atirou ao lado.

Depois de Fábio Viera, aos 63 minutos, ter falhado por pouco a baliza de Godinho, na cobrança de um livre, o FC Porto chegou ao golo de grande penalidade. Após a falta cometida por Franco sobre Queta, Angel Torres, outro jogador lançado na segunda parte, marcou o único golo dos 'dragões', aos 75 minutos.

O Mafra reagiu e Zé Tiago, aos 83 minutos, na cobrança de um livre sobre a direita, colocou a bola ao primeiro poste, onde apareceu Medeiros a finalizar e fazer sacudir as redes da baliza 'azul e branca' pela terceira vez.

Graças ao triunfo em casa, o Mafra ascende provisoriamente ao sétimo lugar, com 14 pontos em nove jogos, enquanto o FC Porto B ocupa o 12.º lugar com 10 pontos, em 11 partidas.

Jogo no Parque Desportivo e Municipal de Mafra.

Mafra - FC Porto B, 3-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcador:

1-0, Lucas Silva, 11 minutos.

2-0, Nuno Rodrigues, 16.

2-1, Angel Torres, 76 (grande penalidade)

3-1, Medeiros, 83.

Equipas:

Mafra: Godinho, Rúben Freitas, João Miguel, Juary, Joel, Júnior Franco, Zé Tiago (Tavares, 90+2), Lucas Silva (Diego Medeiros, 58), Cuca, Nuno Rodrigues (Flávio Silva, 78) e Paul Ayongo.

(Suplentes: Chastre, Rui Pereira, Flávio Silva, Diego Medeiros, Gui Ferreira, João Tavares e Miguel Lourenço).

Treinador: Vasco Seabra.

FC Porto B: Ricardo Silva, Musa Yahaya, Nahuel Ferraresi, Gonçalo Brandão, Luís Mata, Mor Ndiaye, Vítor Ferreira (Rodrigo Valente, 55), Fábio Vieira (Angel Tores, 67), Madi Queta, Afonso Sousa (João Mário, 46) e Marius.

(Suplentes: Francisco Meixedo, João Mário, Angel Torres, Pedro Justiniano, Boris Enow, Tony Djim e Rodrigo Valente).

Treinador: Rui Barros.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém)

Ação Disciplinar: Cartão amarelo para Joel (67), Marius (71), Angel Torres (85)

Assistência: 450 espetadores