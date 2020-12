Mafra-Oliveirense, 2-2: Recuperação de dois golos de desvantagem 'vale' empate

O Mafra recuperou este domingo de uma desvantagem de dois golos para empatar 2-2 na receção à Oliveirense, na 12.ª jornada da 2.ª Liga, mas não evitou somar o terceiro encontro sem vencer na prova.

Os quatro golos do encontro surgiram todos no segundo tempo, com os forasteiros a marcarem por Dionathã (58 minutos) e Raniel (66) e os locais a responderem com um 'bis' do holandês Stevy Okitokandjo (74 e 79).

Com este empate, o Mafra soma o quarto jogo sem vencer, depois de três derrotas consecutivas, uma das quais frente ao Sporting, para Taça da Liga, e contabiliza 22 pontos. Já a Oliveirense, que continua a lutar para descolar do fundo da tabela, soma nove.

Os primeiros 10 minutos foram de equilíbrio, com a Oliveirense a dar boa réplica às primeiras iniciativas do Mafra, mas depois os saloios tomaram conta da partida.

Gui Ferreira obrigou Coelho à primeira defesa, com o guarda-redes a sair aos pés do lateral esquerdo do Mafra e a evitar maior perigo para as redes da equipa de Oliveira de Azeméis.

Aos 15 minutos, o Mafra voltou a 'cheirar' o golo, mas Coelho voltou a opor-se com a melhor defesa do primeiro tempo, depois de um cruzamento de Kaká a que Okitokandjo respondeu com um remate de primeira.

A equipa de Filipe Cândido tomou em definitivo conta das operações e já nos últimos minutos da primeira parte voltou a estar perto de festejar: um remate de Rodrigo Martins passou a rasar a trave de Coelho e, no último lance antes do intervalo, em dose dupla, Rodrigo Martins testou os reflexos de Coelho e Okitokandjo, na sequência do lance, rematou por cima.

A segunda parte abriu com Coelho quase a 'borrar a pintura', depois das boas intervenções da primeira parte. O guarda redes foi surpreendido pelo remate de Camará, a bola passou-lhe por baixo do corpo e só por sorte não resultou no primeiro do Mafra.

A Oliveirense ameaçou e na segunda ocasião que teve não desperdiçou e fez o primeiro golo da manhã no Municipal de Mafra. A bola foi colocada na área, Miguel Lourenço falhou o corte e a bola sobrou para Dionathã, que, só com Carlos Henriques pela frente, rematou cruzado.

Com o Mafra em busca do empate, a Oliveirense apostou em reforçar a defesa, fazendo entrar Raniel, mas o central teve outras ideias e, na primeira intervenção no jogo, apontou o segundo golo da Oliveirense, de cabeça, após livre na esquerda.

Aos 75 minutos, Andrézinho foi carregado em falta na área e o Mafra encurtou a desvantagem, por Okitokandjo, que converteu com sucesso a grande penalidade.

O Mafra despertou e Okitokandjo 'bisou' poucos instantes depois. Aos 79 minutos, o avançado holandês 'encheu-se de fé' e, com um remate de fora da área, disparou para o 2-0, sem hipótese para Coelho.

Nos 10 minutos finais, o Mafra procurou consumar a reviravolta, mas foi mesmo a Oliveirense a ter a melhor oportunidade de ficar com os três pontos, num remate de Luiz Henrique que só o poste da baliza do Mafra foi capaz de suster.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Oliveirense, 2-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Dionathã, 58 minutos.

0-2, Raniel, 66.

1-2, Okitokandjo, 74 (grande penalidade).

2-2, Okitokandjo, 79.

Equipas:

Mafra: Carlos Henriques, Tomás Domingos (Nuno Campos, 73), Miguel Lourenço, João Miguel, Gui Ferreira, Cuca, Rodrigo Martins (Andrézinho, 56), João Graça (Ismael, 82), Kaká (Carlos Daniel, 57), Okitokandjo e Camará (Moura, 73).

(Suplentes: Godinho, Nuno Campos, João Cunha, Andrézinho, Carlos Daniel, Moura, Lee, Ismael e Wenderson).

Treinador: Filipe Cândido.

Oliveirense: Coelho, Leandro, Steven Pereira, Machado, Ricardo Tavares, Oliveira (Sele Davou, 76), Filipe Gonçalves, Leo Bahia (Raniel, 61), Dionathã (Luiz Henrique, 75), Bortoluzo (Lima, 88) e Thalis (Michel, 87).

(Suplentes: Arthur, Lima, Michel, Sele Davou, Raniel, Pedro Ferreira, António Gomes, Onohara e Luiz Henrique).

Treinador: Raúl Oliveira.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Oliveira (29), Machado (41), Ricardo Tavares (68), Dionathã (75), Nuno Campos (90+3) e Ismael (90+4).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.