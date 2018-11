Mafra-Penafiel, 1-0: Mafrenses reduzidos a dez vencem nos descontos

O Mafra venceu este sábado o Penafiel por 1-0, na oitava jornada da 2.ª Liga, com um golo nos descontos e depois de jogar mais de uma hora com 10 jogadores, por expulsão de Pedro Ferreira.Flávio, aos 90+3 minutos, num lance em que os penafidelenses ficaram a queixar-se de fora de jogo, marcou o único golo do encontro, dando justiça no resultado a uma exibição aguerrida da equipa mafrense.Depois de dois empates consecutivos, o Mafra soma 15 pontos e distancia-se do adversário de hoje, o Penafiel, que mantém os 11 pontos.O Mafra entrou melhor no encontro e logo aos dois minutos criou a primeira ocasião de perigo, num lance que deu mesmo golo mas que Artur Soares Dias anulou por fora de jogo de Harramiz.Aos 28 minutos, surgiu o lance mais marcante da primeira parte e em que o Mafra acabou reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Pedro Ferreira. O defesa mafrense meteu a mão à bola quando esta seguia para golo e o árbitro não teve dúvidas na expulsão.Na conversão da grande penalidade, João Godinho levou a melhor sobre Pires, ao adivinhar o lado para o qual ia a bola, e manteve o 0-0 no marcador.Mesmo com dez jogadores, o Mafra não se encolheu na segunda parte, mas o desgaste começou a fazer-se sentir a partir dos 60 minutos, altura em que surgiram as melhores ocasiões do Penafiel, por Fábio Duarte e Yuri Araújo, ambas com boas defesas de Godinho, a segurar o empate.Com o tempo a esgotar-se, Caetano desperdiçou para os 'rubro negros' só com a baliza pela frente, mas Flávio, que tinha entrado para os últimos 10 minutos na equipa do Mafra, arrancou no limite do fora de jogo e, já em 'cima da hora', aos 90+3 minutos, enganou o guarda-redes José Costa e selou o triunfo.Jogo no Parque Desportivo e Municipal de Mafra, em Mafra.Mafra - Penafiel, 1-0.Ao intervalo: 0-0.Marcador:1-0, Flávio, 90+3 minutos.Equipas:- Mafra: João Godinho, Rúben Freitas, Juary, Gui Ferreira, Gui, Pedro Ferreira, Rui Pereira (Ministro, 86), Cuca, Bruno, Zé Tiago (Ruca, 71) e Harramiz (Flávio, 78).(Suplentes: Janota, Ministro, Flávio, Alisson, Miguel Lourenço, Vinicius Tanque e Ruca).Treinador: Filipe Martins.- Penafiel: José Costa, Luís Dias, Daniel Martins, Luís Pedro, João Paulo, Tiago Ronaldo, Romeu Ribeiro (Areias, 57), Vasco Braga, Ludovic (Yuri Araújo, 57), Fábio Abreu e Pires (Caetano, 77).(Suplentes: Ivo Gonçalves, Caetano, Yuri Araújo, Vini, Areias, Kalika e Cristian).Treinador: Armando Evangelista.Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zé Tiago (40), Gui (45), Ludovic (53) e Vasco Braga (85). Cartão vermelho direto para Pedro Ferreira (29).Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.