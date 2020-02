Mafra-Chaves, 1-0: triunfo vale aproximação aos lugares de subida

O Mafra venceu este sábado o Desportivo de Chaves por 1-0, em jogo da 19.ª jornada da 2ª Liga, aproveitando desta maneira o desaire do Farense frente ao Estoril para se aproximar do topo da classificação.

O único golo do encontro foi marcado por Lucas Silva, ainda no primeiro tempo (29'), num lance de contra-ataque em que a equipa do Mafra conseguiu colocar no ataque três jogadores para apenas um do Chaves.

Com este resultado, a equipa do Mafra passa a somar 34 pontos, na terceira posição do campeonato, e está apenas dois do segundo, o Nacional, que, com menos um jogo, pode passar para a liderança depois da derrota do Farense, que soma 37. Já o Desportivo de Chaves, leva já quatro jogos sem ganhar e, com 27 pontos, pode acabar esta jornada na segunda metade da tabela.

O jogo no Municipal de Mafra arrancou com oportunidades de golo nas duas balizas. Primeiro, o Chaves, que logo aos dois minutos viu Godinho impedir o golo, após desvio de André Luís, e depois o Mafra, que na resposta ao lance dos flavienses esteve também perto de inaugurar o marcador, com Paul Ayongo a desmarcar Nuno Rodrigues, que se deixou antecipar no último segundo por um defesa transmontano.

Aos nove, Lucas Silva testou pela primeira vez a mira e, com um remate potente de fora da área, fez a bola rasar o poste da baliza de Ricardo Moura. Foi o primeiro aviso do avançado brasileiro, que, aos 29', marcou mesmo, concluindo uma jogada exemplar de contra-ataque do Mafra.

Tal como no primeiro tempo, o Desportivo de Chaves entrou para a segunda parte mais perigoso e a empurrar o Mafra para junto da sua área. Nesse período, André Luís e João Teixeira puseram em sentido os centrais da equipa do Oeste, mas Godinho nunca teve verdadeiramente uma defesa complicada.

Aos 78 minutos, já depois de César Peixoto fazer duas substituições e colocar quatro homens na frente de ataque flaviense, Platiny desperdiçou a melhor ocasião dos visitantes. Só com Godinho pela frente, o avançado não conseguiu levar a melhor e deixou o guardião mafrense brilhar uma vez mais.

A fechar o encontro, o Desportivo de Chaves voltou a estar perto da igualdade, mas Platiny, desastrado, voltou a desperdiçar uma bola de golo depois de uma desatenção de Juary que quase impedia o Mafra de somar mais três pontos.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Desportivo de Chaves, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Lucas Silva, 29 minutos.

Equipas:

- Mafra: Godinho, Rúben Freitas, Juary, João Miguel, Joel, Nuno Rodrigues (Miguel Lourenço, 90+3), Zé Tiago (Cazonatti, 90+1), Franco, Lucas Silva (Areias, 84), Paul Ayongo e Tavares.

(Suplentes: Chastre, Flávio Silva, Areias, Rui Gomes, Gui Ferreira, Miguel Lourenço e Cazonatti).

Treinador: Vasco Seabra.

- Desportivo de Chaves: Ricardo Moura, Jean Filipe, Diego Galo, Hugo Basto, Simão, Bernardo (Platiny, 54), Benny (Wellington Carvalho, 76), Gamboa (Raphael Guzzo, 81), Fatai, André Luís e João Teixeira.

(Suplentes: Igor Rodrigues, Jefferson, Raphael Guzzo, João Correia, Wellington Carvalho, Calasan e Platiny).

Treinador: César Peixoto.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para João Teixeira (84) e Areias (89).

Assistência: cerca de 900 espetadores.