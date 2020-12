Mafra-Vilafranquense, 0-1: Fortes sela surpresa na primeira vitória de João Tralhão

O Vilafranquense venceu hoje em casa do Mafra, por 1-0, em partida da décima jornada da 2ª Liga portuguesa de futebol, impedindo a equipa do Oeste de chegar à liderança da prova.

O único golo do encontro foi marcado por Carlos Fortes (5), que converteu com sucesso uma grande penalidade cometida por Tomás.

Com este triunfo, o Vilafranquense voltou às vitórias na 2ª Liga, depois de mais de dois meses de jejum, consumando o primeiro triunfo sob o comando de João Tralhão. Com estes três pontos, a equipa ribatejana soma 11 e afasta-se do fundo da tabela.

Já o Mafra, que caso vencesse podia regressa à liderança da 2ª Liga, mantém o segundo posto e tem como atenuante para este desaire a compensação de poder disputar a fase final da Taça da Liga, defrontando o Sporting.

O Vilafranquense praticamente entrou no Municipal de Mafra a ganhar. A castigar uma mão na bola de Tomás na área mafrense, Fortes converteu a grande penalidade assinalada pelo árbitro algarvio Flávio Lima e adiantou a equipa de João Tralhão no marcador.

A jogar pela liderança, o Mafra acusou a desvantagem madrugadora no encontro e o Vilafranquense apoderou-se do controlo do jogo.

Embora cedendo a iniciativa de jogo à equipa de Filipe Cândido, a equipa ribatejana foi sempre protagonista nos lances de maior perigo durante os primeiros 45 minutos, com Godinho a evitar o 2-0 por duas vezes e o poste a rechaçar nova festa do Vilafranquense noutro lance à beira do intervalo.

Logo no começo da segunda parte, Filipe Cândido lançou Okitokandjo no ataque do Mafra e o holandês revolucionou o jogo atacante dos saloios, criando espaços que os colegas passaram a explorar com maior perigo.

Foi precisamente o que aconteceu no primeiro lance de perigo na segunda parte, com o remate de trivela de Ismael a passar rente o poste.

Aos 65, Okitokandjo assumiu a responsabilidade de conseguir o empate, levou o lance individual até ao fim, mas a bola acabou, uma vez mais, por se perder pela linha final, num remate em que Maringá parecia não ter hipótese de defesa.

O Mafra sufocou por completo o Vilafranquense no segundo tempo, jogou-se quase sempre no meio campo defensivo dos ribatejanos, mas faltou discernimento à equipa do Oeste, que com este desaire não consegue atingir o topo da tabela da II Liga.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Vilafranquense, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Carlos Fortes, 5 minutos (penálti).

Equipas:

Mafra: Godinho, Tomás Domingos, João Cunha, João Miguel, Bruno, Kaká (Okitokandjo, 46), Ismael (Nuno Campos, 90+3), Cuca, Rodrigo Martins (João Graça, 61), Carlos Daniel (Andrézinho, 73) e Camará.

(Suplentes: Carlos Henriques, Nuno Campos, Okitokandjo, Andrézinho, Barbosa, Lee, Rodrigo Gui, João Graça e Wenderson).

Treinador: Filipe Cândido.

Vilafranquense: Maringá, Marcus Vinicius, Sparagna, Diogo Coelho, Vítor Bruno, Kady (Vitinho, 63), Jefferson, Rúben Gonçalves (Marco Grilo, 69), Filipe Oliveira (Diogo Izata, 64), Carlos Fortes (André Claro, 75) e Leandro Antunes (Varela, 69).

(Suplentes: Tiago Martins, Diogo Izata, José Varela, Rodrigo Rodrigues, Vitinho, Marco Grilo, Tarcísio, André Claro e Timbó).

Treinador: João Tralhão.

Árbitro: Flávio Lima (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Filipe Oliveira (11), Bruno (19), Kady (29), Jefferson (34), Maringá (54), Rúben Gonçalves (63), Fortes (64), Carlos Daniel (72), Okitokandjo (81) e Varela (83).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.