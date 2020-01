Mafra-Vilafranquense, 1-1: Ribatejanos falham dois penáltis mas travam Mafra

Mafra e Vilafranquense empataram a um no Municipal de Mafra em jogo da 16ª jornada da 2ª Liga. A formação de Vasco Seabra colocou-se em vantagem com um grande golo de fora da área de Tavares, à passagem do minuto 11. Ainda na primeira parte, os ribatejanos poderiam ter empatado em duas ocasiões da marca de penálti, por Ulisses e por Pepo mas João Godinho opôs-se em ambas, defendendo os castigos máximos.





A equipa de Filipe Moreira nunca baixou os braços e conseguiu empatar aos 78 minutos. Wilson Santos, o melhor marcador da equipa, entrando seis minutos antes, desviou a contar na área após assistência de China pela esquerda.Desta forma, o Mafra deixa-se apanhar no terceiro lugar pelo Sp. Covilhã, ambos com 27 pontos. O Vilafranquense sobe à 15ª posição, com 16 pontos.