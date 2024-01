Marítimo-Ac. Viseu, 1-1: madeirenses podem ver rivais afastarem-se na luta pela subida

Marítimo e Académico de Viseu não foram este domingo além de um empate a uma bola, na Madeira, em partida da 17ª jornada da Liga Sabseg, com os madeirense a poderem atrasar-se na luta pela subida.

André Clóvis (39 minutos) deu vantagem aos viseenses (nonos), com Lucas Silva (78') a empatar para o Marítimo, que se mantém na quarta posição, mas pode ver Nacional e Santa Clara afastarem-se na luta pela subida.

A jogar fora de portas, foram os viseenses a criar a primeira situação de perigo, com André Clóvis a assistir Yuri Araújo, que, perante Amir Abedzadeh, não conseguir bater o iraniano.

A ameaça estava dada e foi consumada aos 39 minutos. Após um lançamento de linha lateral, André Almeida penteou o esférico para André Clóvis, que, solto de marcação na pequena área, se limitou a encostar de cabeça.

Os verde-rubros revelaram-se impotentes perante o conjunto de Viseu, sendo a sua melhor oportunidade um remate de Euller para fora, em tentativa de meia distância, já nos descontos da primeira parte.

Após o intervalo, foi a formação de terras de Viriato a entrar melhor uma vez mais e Samba Koné, aos 51 minutos, atirou ao lado, quando estava em posição para fazer bem melhor.

A partir daqui, o Académico de Viseu baixou as linhas e ficou à mercê dos maritimistas. Aos 57 minutos, Euller assistiu José Bica, que, no interior da grande área, rematou por cima, sendo que aos 73' o mesmo Bica falhou nova oportunidade, novamente dentro de área.

A insistência deu os seus frutos a um quarto de hora do fim, na cobrança de um livre direto de Lucas Silva, no qual Domen Gril não ficou isento de culpas. Na origem do lance, a turma de Jorge Simão ficou reduzida a dez elementos, o que limitou as suas aspirações no encontro.

Até final, os leões do Almirante instalaram-se no reduto defensivo dos visitantes, sendo que Platiny esteve por duas vezes perto de consumar a reviravolta, mas em ambas as ocasiões Domen Gril redimiu-se do golo consentido.





Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal

Marítimo - Académico de Viseu, 1-1

Ao intervalo: 0-1

Marcadores:

0-1, André Clóvis, 39 minutos

1-1, Lucas Silva, 78'

Equipas:

- Marítimo: Amir Abedzadeh, Igor Julião, René Santos, Matheus Costa, Fábio China (Bruno Marques, 78'), Diogo Mendes (Marcos Silva, 87'), Noah Françoise (Bruno Xadas, 46'), Euller Silva, Lucas Silva, Higor Platiny e José Bica

(Suplentes: Samuel Silva, Dylan Collard, Tomás Domingos, Marcos Silva, Bruno Xadas, João Tavares, Francisco Gomes, Bernardo Gomes e Bruno Marques)

Treinador: Fábio Pereira

- Académico de Viseu: Domen Gril, André Almeida, Nduwarugira, João Pinto (Miguel Bandarra, 67'), Igor Milioransa, Messeguem, Samba Koné, Marquinho, Goutier, Yuri Araújo (Jovani, 77') e André Clovis (Steven Petkov, 69')

(Suplentes: Mouhamed Mbaye, Kauâ Oliveira, Miguel Bandarra, Henrique Gomes, Tomás Silva, Jovani, Daniel Labila, Rodrigo Pereira e Steven Petkov)

Treinador: Jorge Simão

Árbitro: Bruno Pires Costa (AF Viana do Castelo)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Samba Koné (35' e 75') e Lucas Silva (53'). Cartão vermelho por acumulação para Samba Koné (75')

Assistência: 5.988 espetadores