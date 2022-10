Moreirense-Nacional, 3-1: Solidez dos líderes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Moreirense venceu este domingo, sem grandes dificuldades, o Nacional, por 3-1, em partida da oitava jornada da 2.ª Liga, e mantém-se sólido na liderança da prova.

Os madeirenses, por outro lado, estão em 15.º lugar, somando apenas seis pontos, tendo averbado a sexta derrota na prova, na qual apenas somam dois triunfos, ambos fora da Madeira.

A formação da casa entrou melhor e logo aos 10 minutos inaugurou o marcador por intermédio de Kodisang. O avançado recebeu a bola de Franco, à entrada da grande área, e rematou para o 1-0.

Mas, na resposta, cinco minutos depois, o Nacional repôs a igualdade através da marcação de uma grande penalidade. Soriano Mané derrubou em falta Rúben Macedo e o árbitro não hesitou em assinalar o castigo máximo para o Moreirense, que Danilovic não desperdiçou e converteu em golo.

Ainda assim, e bastante melhor no jogo, a equipa comandada por Paulo Alves não tardou em recuperar e colocar-se novamente na frente do marcador. Aos 28 minutos, Kodisang entrou pela defesa do Nacional e atirou forte para uma defesa incompleta de Daniel Guimarães. Gonçalo Franco chegou para a recarga e fez o segundo golo dos da casa.

A pressão manteve-se e ainda antes do intervalo o marcador voltaria a mexer com um golo de Walterson aos 39 minutos.

No segundo tempo, manteve-se a supremacia da equipa de Moreira de Cónegos, que se apresentou sempre bastante ofensiva e muito coesa na defesa.

Ainda assim, aos 76 minutos, depois de uma mão na bola de Franco no interior da grande área, o Nacional voltou a beneficiar de uma grande penalidade. No entanto, Danilovic atirou por cima.

Nos minutos finais, os insulares ainda ficaram reduzidos a 10 elementos, depois da expulsão de Gustavo Silva, que viu o segundo amarelo, o que complicou ainda mais a tarefa da formação de Filipe Cândido.

O Moreirense controlou da melhor forma o encontro até ao final e não deixou fugir os três pontos numa partida que dominou desde o primeiro minuto.

Jogo disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Moreirense - Nacional, 3-1.

Ao intervalo: 3-1.

Marcadores:

1-0, Kodisang, 10 minutos.

1-1, Danilovic, 17 (grande penalidade).

2-1, Franco, 28.

3-1, Walterson, 39.

Equipas:

Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Luís Rocha, Hugo Gomes, Frimpong, Alan (Ofori, 64), Soriano Mané (Fábio Pacheco, 82), Franco, Kodisang (Madson Monteiro, 82), Platiny (Steven, 71) e Walterson (Camacho, 71).

(Suplentes: Pasinato, Rafael Santos, Fábio Pacheco, Aparício, Pedro Amador, Camacho, Madson Monteiro, Ofori, Steven).

Treinador: Paulo Alves.

Nacional: Daniel, João Aurélio, Rafael Vieira (Clayton, 88), Paulo Vítor, Witi, Danilovic, Gustavo Silva, Zé Manuel, Francisco Ramos (José Gomes, 70), Macedo (Carlos Daniel, 70) e Dudu (Wallisson Bahia, 62).

(Suplentes: Encarnação, José Gomes, Luís Esteves, Wallisson Bahia, Marakis, Pipe Gomez, Carlos Daniel, Clayton e André Sousa).

Treinador: Filipe Cândido.

Árbitro: Bruno José Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Soariano Mané (15), Gustavo Silva (55 e 83), Rafael Vieira (55), Rafael Vieira (65), Witi (82), Danilovic (90). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Gustavo Silva (83).

Assistência: Cerca de 2.000 espectadores.