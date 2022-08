Moreirense-Torreense, 3-0: cónegos mantêm registo perfeito no topo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Moreirense somou este sábado a terceira vitória no mesmo número de jogos disputados na Liga SABSEG, ao triunfar sobre o Torreense por 3-0, numa partida dominada pelos cónegos na maior parte do tempo.

A formação de Torres Vedras, por outro lado, somou a terceira derrota, e ocupa o último lugar, sem pontos.

O Moreirense assumiu cedo o comando e, logo aos quatro minutos, colocou-se na frente da partida com um golo de Kodisang: o avançado, após uma boa jogada de transição levada a cabo por Gonçalo Franco, atirou-se de cabeça para o golo.

Ainda assim, num jogo disputado com temperaturas bem quentes, o Torreense não se intimidou com a desvantagem e reagiu bem. Aos 12 minutos, Frédéric Maciel rematou forte e obrigou o guardião do Moreirense a uma defesa apertada.

A pressão foi-se intensificando, mas a equipa da casa não perdeu o rumo e conseguiu mesmo voltar a marcar, desta feita perto do intervalo, com Frimpong a assistir André Luís que, de cabeça, fez o segundo do Moreirense, aos 43 minutos.

O Torreense entrou melhor no segundo tempo e logo a abrir o jogo esteve muito perto de reduzir a desvantagem. João Vieira, após um bom passe de Frédéric Maciel, rematou pouco ao lado do alvo e desperdiçou uma boa oportunidade.

Apesar da boa entrada do Torreense, o Moreirense manteve uma postura consistente e, numa das primeiras vezes que chegou à área de Vagner, aumentou a vantagem: Luís Rocha assistiu de cabeça Fábio Pacheco e o 'capitão' dos cónegos fez o terceiro, aos 57 minutos.

A partir deste momento, o ritmo de jogo baixou consideravelmente, apesar de o Torreense manter alguma pressão para, pelo menos, reduzir a desvantagem. No entanto, o esforço foi insuficiente e o Moreirense 'carimbou' assim a terceira vitória no campeonato, mantendo-se no topo da tabela classificativa.

Jogo disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Moreirense-Torreense, 3-0



Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Kodisang, 04 minutos.

2-0, André Luís, 43.

3-0, Fábio Pacheco, 57.

Equipas:

- Moreirense: Kewin Silva, David, Rocha, Hugo Gomes, Frimpong, Aparício (Alan, 67), Fábio Pacheco (Sori Mané, 57), Gonçalo Franco (Ofori, 58), Kodisang (Madson Monteiro, 81), André Luís e Walterson (Camacho, 67).

(Suplentes: Pasinato, Rafael Santos, Alan, Sori Mané, Pedro Amador, Camacho, Madson Monteiro, Ofori, Platiny).

Treinador: Paulo Alves.

- Torreense: Vagner, Rui Silva, João Paulo, Simão Rocha, Gustavo Marques, Diego Raposo (Picas, 62), João Lameira (Guilherme Morais, 68), Cícero (João Cardoso, 81), Frédéric Maciel (Sambu, 62), Mateus (João Oliveira, 68) e João Vieira.

(Suplentes: Léo, Nuno Campos, Pedro Machado, Guilherme Morais, Sambu, João Oliveira, João Cardoso, Picas e Keffel).

Treinador: Nuno Manta Santos.

Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Gustavo Marques (46), Cícero (64), Sambu (85) e Alan (88).

Assistência: Cerca de 900 espetadores