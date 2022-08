Moreirense-Vilafranquense, 1-0: Penálti desbloqueia vitória dos cónegos

O Moreirense, despromovido na última temporada, venceu este domingo o Vilafranquense, por 1-0, com um golo de grande penalidade apontado por André Luís, em jogo da primeira jornada da Liga Sabseg.

A partida iniciou-se com uma grande oportunidade de golo para o Moreirense logo no primeiro minuto. Fábio Pacheco encheu o pé e obrigou Trigueira a uma boa intervenção.

O Vilafranquense reagiu e os primeiro 15 minutos de jogo foram bastante equilibrados, com ambas as equipas a procurar com algum perigo as balizas.

No entanto, aos 18 minutos, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor do Moreirense, um lance que mudou o rumo do encontro, com André Luís a não desperdiçar a oportunidade e a colocar os minhotos na frente do marcador.

A partir daí, a formação da casa assumiu o comando perante um Vilafranquense com sérias dificuldades em arranjar argumentos para contrariar esse crescendo dos cónegos.

No arranque da segunda parte manteve-se essa hegemonia, mas, com o aproximar do final da partida, a formação visitante foi subindo no terreno, criando dificuldades ao Moreirense. Ainda assim, o jogo estava controlado pelos da casa que já não deixaram fugir a primeira vitória.

Jogo disputado no Estádio Comendador Joaquim Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Moreirense - Vilafranquense, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, André Luís, 19 minutos (penálti).

Equipas:

- Moreirense: Kevin Silva, David, Rocha, Hugo Gomes, Frimpong, Fábio Pacheco (Soriano, 64), Franco (Ibrahima, 81), Kodisang (Camacho, 72), Aparício (Lawrence Ofori, 72), Walterson (Pedro Amador, 82) e André Luís.

(Suplentes: Pasinato, Rafael Santos, Ismael, Ibrahima, Soriano Mané, Pedro Amador, Camacho e Lawrence Ofori).

Treinador: Paulo Alves

- Vilafranquense: Trigueira, Leo Alaba, Luís Silva (Zimbabué, 78), Gabriel Pereira, Baldé (João Mário, 88), Nenê, Eric Veiga, Ricardo Dias (Bernardo, 63), Anthony Correia e Tipote (Sangaré, 78).

(Suplentes: Fábio Duarte, Sousa, Tiago Freitas, Almeida, Bernardo, Sangaré, João Mário e Zimbabwé).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: José Bessa (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ricardo Dias (25), Gabriel Pereira (36), Fábio Pacheco (36), Tipote (72), Soriano Mané (73), Kewin Silva (88).

Assistência: Cerca de 1500 espetadores.