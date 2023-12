Nacional-Belenenses, 5-0: insulares goleiam e sobem à condição ao comando

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nacional venceu este sábado o Belenenses, por 5-0, em jogo da 14.ª jornada, e subiu, à condição, ao primeiro lugar da Segunda Liga.

O Nacional, que interrompeu na última ronda, diante do Benfica B, um ciclo de 11 jogos sem perder para o campeonato, regressou às vitórias, com golos apontados por Luís Esteves (2') e Gustavo Silva (34'), na primeira parte, e Chucho Ramírez (64'), Witi (88') e Danilovic (90'), na etapa complementar.

O tento inaugural surgiu logo aos dois minutos do encontro, com João Aurélio a percorrer praticamente todo o corredor direito e a bombear para a entrada da grande área, para corte de Serra, que viu Luís Esteves ganhar no ressalto e atirar, sem hipótese de defesa.

Apesar de algumas tentativas desenhadas pelo Belenenses, o Nacional foi mais organizado e eficaz, aumentando a distância no marcador por intermédio de Gustavo Silva, aos 34 minutos, após um lance novamente liderado pelo capitão de equipa, tendo seguido para Danilovic, que amorteceu e colocou a jeito para o brasileiro fuzilar as redes dos visitantes.

Os azuis do Restelo, que abandonaram na jornada anterior os lugares de descida, ao vencer o Oliveirense, dominaram os instantes iniciais da segunda parte, com Tiago Manso a atirar uma bola ao poste, mas foram os caseiros a aumentar a contagem em mais três ocasiões.

Primeiro, aos 64', na sequência de um canto, Chucho Ramírez saltou mais alto e marcou de cabeça. Depois, Witi, aos 88', segurou o esférico rodeado de defesas e conseguiu rematar para o quarto, antes de, novamente num lance de bola parada, Danilovic, em cima dos 90', fixar o resultado em 5-0.

O Nacional sobe ao primeiro posto, à condição, com 29 pontos, os mesmos que o Santa Clara, que só entra em campo no domingo, enquanto o Belenenses regressa aos lugares de despromoção direta, descendo para o 17.º e penúltimo posto, com 12 pontos.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional-Belenenses, 5-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Luís Esteves, 2.

2-0, Gustavo Silva, 34.

3-0, Chucho Ramírez, 64.

4-0, Witi, 88.

5-0, Danilovic, 90.

Equipas:

- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Ulisses, Chico Gonçalves (André Martins Sousa, 84), José Gomes, Danilovic, Luís Esteves (Jota, 78), André Sousa (Carlos Daniel, 72), Gustavo Silva (Rúben Macedo, 72), Chucho Ramírez e Witi.

(Suplentes: Rui Encarnação, Rúben Macedo, Jota, Sérgio Marakis, Carlos Daniel e André Martins Sousa).

Treinador: Tiago Margarido.

- Belenenses: Guilherme Oliveira, Pedro Carvalho, Serra, Chima Akas, Tiago Manso (Danny Tavares, 59), Duarte Valente (Tiago Gonçalves, 59), Chapi, Miguel Tavares (Clé Andrade, 73), Midana Sambu (Moha Keita, 73), Rúben Pina (Rui Correia, 41) e Ricardo Matos.

(Suplentes: David Grilo, Fábio Luís, Tiago Gonçalves, Clé Andrade, Danny Tavares, Moninhas, Rui Correia, Moha Keita e Maxuel Cássio).

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Chico Gonçalves (29), Pedro Carvalho (38), Tiago Manso (40), Duarte Valente (50), Chapi (53).

Assistência: 1.583 espetadores.