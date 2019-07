Nacional e Chaves reencontram-se na jornada inaugural da 2.ª Liga

Eis as primeiras jornadas da Segunda Liga Eis as primeiras jornadas da Segunda Liga

O arranque da época 2019/20 na 2.ª Liga terá um embate entre Nacional e Chaves, duas das equipas que desceram de divisão na temporada passada. sorteio das competições profissionais , realizado esta sexta-feira na cidade do Porto, ditou que os dois conjuntos se defrontem a 12 de agosto, no estádio da Choupana, na Madeira.Ainda nesta ronda inaugural da competição, o Feirense, outras das formações que desceram à 2.ª Liga a época passada, vai iniciar a prova em casa, frente ao recém-promovido Vilafranquense.A outra das equipas que ascendeu ao segundo escalão do futebol português, o Casa Pia, vai iniciar a competição no Algarve, frente ao Farense.Nesta ronda inaugural, destaque ainda para o embate entre Académica de Coimbra e Leixões, duas das equipas com aspirações de regressarem à Liga.