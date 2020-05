«Proença teve um ato de coragem»: o que se diz das subidas e descidas na 2.ª Liga

O Nacional e o Farense serão promovidos à Liga NOS, enquanto o Cova da Piedade e o Casa Pia serão despromovidos ao Campeonato de Portugal. A decisão foi tomada esta terça-feira, em reunião da direção da Liga, onde se discutiu o fim do segundo escalão do futebol português. Acompanhe em direto as principais reações:





"Pessoal, é para vos mandar um grande abraço. Conheci alguns jogadores na Choupana, não todos, mas foi um prazer estar aí com todo o pessoal e usufruir das instalações para me manter a forma. Quero deixar-vos um grande abraço e desejar-vos o melhor e sucesso. Parabéns a todos pela excelente temporada que fizeram e top... Nacional está na 1.ª Divisão. Parabéns presidente, todo o staff e a toda a família nacionalista e disfrutem deste momento. Descansem agora as mocas (risos)... Ainda não sei se vamos jogar agora em Itália, estou na expectativa. Vamos esperar. Em relação a vocês, boa sorte para a próxima época e estamos juntos. Obrigado por tudo! Siiimmm""É um dia pelo qual ansiávamos há muitos anos e sabemos as dificuldades que tivemos de ultrapassar. Desde a descida até ao Campeonato de Portugal até agora. Fizemos um campeonato de qualidade top. Passámos a época toda em primeiro lugar. Estivemos 22 das 24 jornadas em lugar de subida. Nas duas em que não estivemos, numa delas tínhamos os mesmos pontos do segundo. É meritório. Quero saudar o esforço dos outros clubes, a quem mando um abraço porque compreendo a frustração de não ver o campeonato chegar até ao fim. Todos queríamos chegar até ao fim do campeonato.Montámos um plantel de grande qualidade com uma grande equipa técnica. São homens. Não é só brincas na areia.""[Subida de divisão] Corresponde ao concretizar dos objetivos iniciais. Gostaria que tivesse acontecido em campo, mas não sendo - fruto de uma situação anormal que vivemos em função da pandemia que temos vindo a enfrentar -, não restam dúvidas do mérito desportivo que existe nesta decisão, marcada, sobretudo, pela liderança incontestada do Nacional na Liga Pro""Em 24 jornadas, estivemos 22 em primeiro lugar. Queríamos ganhar em campo, mas não foi possível. O Governo assim decidiu. Quero agradecer ao presidente da Liga que hoje teve um ato de coragem, não cedeu à pressão e tomou uma decisão que, segundo parece, foi unânime e nos permitiu fazer história para esta cidade. 18 anos depois, estamos de volta", apontou.""Se a subida é justa quando faltam 10 jornadas? Se termina agora, claro que é justa. Só não concordo que haja descidas, sejam em que campeonato for. Só as poderá se os campeonatos terminarem dentro de campo."