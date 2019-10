Nacional e Varzim empatam (1-1) na Madeira

Nacional e Varzim empataram esta quarta-feira (1-1) em jogo relativo à 8ª jornada da 2ª Liga, disputado no Estádio da Madeira, no Funchal.





Depois de o Nacional ter perdido a invencibilidade e a liderança na jornada anterior, ao ser derrotado pelo Benfica B, os madeirenses voltaram a claudicar, desta feita no seu reduto, com uma igualdade diante do Varzim, num jogo em que os golos foram apontados na primeira parte. Bryan Róchez colocou os madeirenses na frente do marcador, aos 13 minutos, mas Levi Lumeka restabeleceu a igualdade aos 37'.Logo aos 13 minutos o Nacional adiantou-se no marcador, num remate de Bryan Róchez, após centro de Vítor Gonçalves. O Nacional tinha maior tempo de posse de bola, com o Varzim a procurar a profundidade, explorando a velocidade dos seus homens mais adiantados. E foi num lance desse tipo, estavam decorridos 37 minutos, que George Ofosu ganhou em velocidade nas costas da defesa, solicitando Levi Lumeka, que surgiu de rompante a rematar fora do alcance de Daniel Guimarães e restabeleu a igualdade. O Nacional dispôs no período de compensações uma soberana oportunidade, com Brayan Riascos a rematar com violência à barra.A segunda metade manteve as mesmas características da primeira. Maior domínio do Nacional, mais rapidez nas transições do Varzim. Aos 57', Vítor Gonçalves surgiu solto na área a cabecear, mas saiu fraco e Serginho segurou. Respondeu o Varzim, aos 64', num remate de George Ofosu a que Daniel Guimarães correspondeu com uma boa intervenção. No minuto seguinte, Vítor Gonçalves voltou a estar perto de marcar, mas o desvio fez a bola sair junto ao poste. Com o passar dos minutos, o Nacional foi exercendo maior pressão junto à área do Varzim. Aos 81' o Varzim ficou reduzido a dez elementos, por expulsão de Hugo Gomes, por acumulação de amarelos. Paulo Alves retirou o extremo Levi Lumeka e fez entrar o central Alan Henrique reequilibrando a equipa defensivamente.

O Nacional sobe provisoriamente ao 2º lugar campeonato, com os mesmos 18 pontos do líder Covilhã (com menos dois jogos) e do Farense, que é 3º colocado e tem menos um jogo realizado. Já o Varzim alcança os 10 pontos e segue provisoriamente no 10º posto.



Jogo disputado no Estádio da Madeira, no Funchal.



Nacional-Varzim, 1-1



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:

1-0, Bryan Róchez, 13'

1-1, Levi Lumeka, 37'





Daniel Guimarães, Kalindi (Pedro Perotti, 78'), Júlio César, Rui Correia, Witi, Alhassan (Jota, 90+1'), Vítor Gonçalves, Rúben Micael, Brayan Riascos (Kenji Gorré, 69'), João Camacho e Bryan Róchez.Framelin Ohoulo, Nuno Campos, Leonel Mosevich, Jota, Marcelo Freitas, Pedro Perotti e Kenji Gorré.Luís Freire.Serginho, João Amorim, Hugo Gomes, Luís Pedro, Tiago Cerveira, Pedro Ferreira, Christopher Nduwarugira, Rui Moreira (Minhoca, 61'), George Ofosu (Frédéric Maciel, 69'), Levi Lumeka (Alan Henrique, 84') e Leonardo Ruiz.Ismael Lekbab, Alan Henrique, Marco Pavlovski, Minhoca, Stanley Awurum, Ricardo Barros e Frédéric Maciel.Paulo Alves.André Narciso (AF Setúbal)cartão amarelo para Bryan Róchez (25'), Hugo Gomes (45+2' e 81'), Júlio César (61') e Pedro Ferreira (74'). Cartão vermelho por acumulação a Hugo Gomes (81').1.289 espetadores.