Nacional evita descida à Liga 3, B SAD vai ao playoff e Trofense despromovido

O Nacional garantiu este domingo a permanência na Liga Sabseg, após bater o Ac. Viseu com reviravolta (3-2), e 'relegou' a B SAD - que empatou (1-1) com o Vilafranquense - para o playoff de descida. Quem não conseguiu evitar a despromoção foi o Trofense, que foi derrotado em casa pelo Mafra (2-1).A formação madeirense até saiu para o intervalo a perder por 2-0 com o Ac. Viseu, com golos de André Clóvis (4') e Vitor Bruno (30'), mas deu a volta no segundo tempo, por intermédio de Zé Manuel, que bisou (48' e 83'), e Clayton (67'), e ainda ultrapassou o Benfica B na classificação final. A equipa de Filipe Cândido despede-se da temporada com 39 pontos e no 14.º lugar da 2.ª Liga.Já a B SAD acabou no 16.º lugar da Liga Sabseg, depois de ter empatado na visita ao Vilafranquense e vai agora defrontar o Lank Vilaverdense no playoff de descida, que se disputa a duas mãos (a 3 e 11 de junho). A equipa de Zé Pedro, que precisava de vencer e esperar um deslize do Nacional para fugir ao playoff, até se colocou em vantagem logo aos 13 minutos, por João Marcos, mas sofreu a igualdade num penálti convertido por Nenê.Também o Trofense precisava de uma vitória para evitar a descida, mas acabou por perder com o Mafra em casa e desce à Liga 3, terminando no 17.º lugar, com 32 pontos. Ença Fati bisou para os mafrenses (44' e 70'), enquanto Mohamed Mozino (64') marcou o golo da formação da Trofa.