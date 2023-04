Nacional-Feirense, 0-0: empate mantém insulares pressionados

O Nacional empatou esta sexta-feira com o Feirense, num encontro sem golos a registar, que deitou por terra a pretensão dos madeirenses de se afastarem dos lugares de despromoção da Liga SABSEG.

O Nacional, que procurava a todo o custo reter os três pontos na Madeira, acabou falhando a missão, errando a mira ao afastamento dos lugares de despromoção, ao manter-se no 15.º lugar, com 29 pontos, uma posição acima do lugar de playoff de permanência, aumentando para dois a distância para a BSAD que ocupa o posto e ainda não atuou na ronda.

O Feirense, que navega por mares mais tranquilos, escalou uma posição na tabela, ocupando o quinto lugar com 42 pontos, mais um que o Vilafranquense, que tem um jogo a menos.

Os dois conjuntos encontraram-se na Madeira a viver momentos opostos na competição, com o Nacional na luta pela manutenção a chegar de uma derrota em Penafiel (3-0), tendo Filipe Cândido colocado para o jogo Paulo Vítor, Luís Esteves e Witi, em vez de João Aurélio, Sérgio Marakis e Pipe Gómez.

O Feirense de uma vitória pelo mesmo resultado diante do FC Porto B (3-0), apresentando-se de início com Washington, Tony Shimaga, Lucas Santos e Ronaldo Camará, em detrimento de João Oliveira, Sidney Lima, Tiago Dias e João Tavares.

O encontro inaugural da 29.ª jornada teve uma primeira parte com muita procura pela baliza, com a superioridade a pender para os madeirenses, mas apesar das inúmeras aproximações à área contrária faltou discernimento aos alvinegros no último terço, que acabaram por não apresentar perigo 'real' para os visitantes.

A formação de Santa Maria da Feira apostou numa postura mais reativa, saindo em contra-ataque, o que por duas ocasiões por muito pouco não alterou o marcador, com André Rodrigues, que aproveitou uma má abordagem de Paulo Vítor à bola, a obrigar Lucas França a intervir, para em seguida Teles dispor de uma oportunidade que lhe caiu aos pés, após mau alívio de José Gomes, tendo o remate saído a rasar o poste da baliza nacionalista.

Na etapa complementar o jogo ganhou outra toada, com um Nacional com a pontaria mais afinada, mas a esbarrar na coesão defensiva do Feirense, ficando na retira o remate de Carlos Daniel, aos 62', junto ao vértice da grande área a sair a rasar o poste, para cinco minutos depois, numa jogada de insistência, acertar com estrondo na barra.

O Feirense sentiu os efeitos imediatos da entrada de Oche, que num passe em profundidade colocou André Rodrigues na cara do golo, valendo aos madeirenses a estirada de Lucas França, peça fundamental na conquista de um ponto por parte do Nacional.

O guardião brasileiro agigantou-se nos últimos minutos do encontro, contendo as inúmeras investidas, segurando entre as luvas o nulo no marcador, recusando por duas vezes o quase golo de inconformado Tavares, que ainda colocou uma bola na barra.

O Nacional volta a entrar em campo na terça-feira, às 19:30, para disputar a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, no reduto do Sp. Braga, tendo os arsenalistas vencido a primeira mão por uns expressivos 5-0, na Madeira.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional -- Feirense: 0-0

Equipas:

- Nacional: Lucas França, Clayton Sampaio, Rafael Vieira, Paulo Vítor, Witi (Rúben Macedo, 89), Danilovic (Sérgio Marakis, 82), Carlos Daniel, Luís Esteves (Pipe Gómez, 82), José Gomes (André Sousa, 46), Dudu e Zé Manuel.

(Suplentes: Rui Encarnação, Vinícius Machado, João Aurélio, Bruno Gomes, Jota, Sérgio Marakis, Pipe Gómez, André Sousa e Rúben Macedo).

Treinador: Filipe Cândido.

- Feirense: Igor, João Pinto, Tony, Cláudio Silva, Lucas Santos (Zé Vitor, 77), Teles (Oche, 46), Washington, Ronaldo (Tiago Dias, 67), André Rodrigues (Tavares, 67), Jardel (Sidney Lima, 77) e João Paulo.

(Suplentes: Rogério, Simão Júnior, João Paredes, Zé Vitor, Tavares, Sidney Lima, Brás, Tiago Dias e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Bruno Vieira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Teles (21), José Gomes (31), Lucas Santos (76), Washington (88) e Rúben Macedo (90+1).

Assistência: 1.360 espetadores