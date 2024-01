Nacional-Tondela, 1-1: jogo equilibrado na Madeira

Nacional e Tondela empataram empataram a uma bola, em jogo da 16.ª jornada da Liga Sabseg, num duelo equilibrado em que os madeirenses falharam a subida provisória à liderança do campeonato.

O início da partida estava agendado para as 11h00, mas o forte nevoeiro obrigou ao adiamento e, de tarde, quase estragou os planos de novo, antes de o vento levantar e as equipas aquecerem um pouco antes do jogo, que começou com os insulares por cima.

Apesar disso, Lucas França teve duas defesas, a tentativas de Costinha, antes do golo dos madeirenses, aos 26 minutos, num remate de Gustavo Silva que desviou em Ricardo Alves e traiu o guarda-redes dos beirões Ricardo.

Perante a maior organização em posse da equipa de Tiago Margarido, os tondelenses jogavam no contra-ataque e nas bolas paradas, e, aos 33 minutos, Lucas França voltou a opor-se a Costinha, num remate frontal, sem que o Nacional tivesse feito muito para ampliar a vantagem.

Na etapa complementar, perante períodos de chuva forte e o relvado em cada vez pior estado, foram os forasteiros a ter ascendente, a correr atrás de um prejuízo que só viriam a anular aos 76 minutos.

O experiente Roberto fez o seu nono golo nesta edição da Liga Sabseg, ao responder, de peito, a um cruzamento de Xavier, obrigando o Nacional a responder.

Aos 80 minutos, André Sousa rematou, num livre direto, para defesa apertada de Ricardo, na maior oportunidade da formação da casa até final, que ainda deixou Daniel dos Anjos, dos visitantes, perto do golo já nos descontos.

Além da estreia de Diga pela equipa da Madeira, pouco mudou na partida até final e o Nacional falhou a subida, à condição, à liderança da Liga Sabseg, ainda que tenha igualado o Santa Clara nos 33 pontos, após a derrota dos açorianos ante o Mafra (1-0), ficando no segundo posto, a um do líder AVS SAD, que só joga domingo.

O Tondela somou o terceiro jogo seguido sem perder no campeonato, antes de terça-feira visitar o Sporting para a Taça de Portugal, e também segue em perseguição dos lugares de subida, no sexto lugar, com 24 pontos.



Jogo no Estádio da Madeira, no Funchal

Nacional - Tondela, 1-1

Ao intervalo: 1-0

Marcadores:

1-0, Gustavo Silva, 26 minutos

1-1, Roberto, 76

Equipas:

- Nacional: Lucas França, João Aurélio (Diga, 86'), Paulo Vítor, Ulisses, André Martins Sousa, Danilovic, André Sousa (José Gomes, 87'), Luís Esteves, Gustavo Silva (Dudu Teodora, 74'), Rúben Macedo (Carlos Daniel, 67') e Chuchu Ramirez.

(Suplentes: Rui Encarnação, Jordi Pola, José Gomes, Francisco Gonçalves, Diga, Sérgio Marakis, Jota, Carlos Daniel e Dudu Teodora).

Treinador: Tiago Margarido.

- Tondela: Ricardo, Costinha (Rui Gomes, 57'), Ricardo Alves, Abdoulaye Ba, Lucas Barros (Daniel dos Anjos, 67'), Bebeto, Ceitil, Hélder Tavares (Luís Rocha, 67'), Luan Farias (Cícero, 84'), Roberto e Xavier.

(Suplentes: Léo, Cuba, Cícero, Lucas Mezenga, Luís Rocha, Rui Gomes, Pedro Maranhão, Daniel dos Anjos e Gustavo França).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulo Vítor (32 minutos), João Aurélio (36'), Ulisses (51'), André Sousa (58') e Abdoulaye Ba (83')

Assistência: 1.021 espetadores