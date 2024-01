Nacional-Tondela reagendado para as 18 horas devido ao nevoeiro

O Nacional-Tondela foi reagendado para as 18 horas deste sábado depois de ter sido adiado devido ao intenso nevoeiro que se sente na Choupana. O encontro, da 16.ª jornada da 2.ª Liga, estava marcado para as 11 horas, mas condições de visibilidade eram poucas.As duas equipas, bem como a de arbitragem, subiram ao relvado, cumpriram o minuto de silêncio em memória de José Mendes, presidente do Sp. Covilhã que faleceu ontem, mas logo de seguida o árbitro Miguel Fonseca chamou o delegado da Liga e dos Clubes, adiando o arranque do jogo que, acordado entre as partes, terá início às 18 horas.Recorde-se que o calendário 'aperta' para as duas equipas: o Tondela joga em Alvalade na terça-feira e o Nacional defronta o Santa Clara na quinta, jogos da Taça de Portugal"Nos termos regulamentares, o senhor árbitro decidiu e bem não dar início ao jogo que terá de ser disputado nas 30 horas seguintes, e aguardamos que a Liga remarque o jogo. Poderá ser ainda hoje, tendo o risco elevado das condições se manterem todo o dia. Neste momento, os responsáveis estão a avaliar. Tenho algum otimismo. A vontade do Nacional? Se existissem condições para, preferia que o jogo se realizasse hoje, mas mantendo-se essa dose de risco elevado""Queremos sempre jogar e infelizmente não foi possível à hora marcada, os dirigentes estão a tentar arranjar um consenso, e o nosso desejo é jogarmos o mais rápido possível. Entre hoje e amanhã é o meu desejo. O que gostaria é que fosse até amanhã. O nosso objetivo é jogar e temos o jogo da Santa Clara a meio da semana... Os jogadores têm uma vontade muito grande, por eles era já daqui a meia hora!""O Tondela quer jogar, mas é o que está à vista. A questão dos regulamentos? Não sou advogado, não sou especialista... Os intervenientes que têm poder de decisão têm de analisar. Há uma série de jogos em que estamos envolvidos... Fizemos uma viagem e queremos jogar mas com as condições todas salvaguardadas"(notícia atualizada)