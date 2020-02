Nacional-Vilafranquense, 5-1: Goleada com hat-trick de Riascos

O Nacional venceu hoje na recepção ao Vilafranquense por 5-1, em jogo relativo à 21.ª jornada da 2ª Liga, com um hat-trick de Brayan Riascos.

O Nacional cimentou este sábado a liderança na 2ª Liga e um lugar de acesso ao primeiro escalão, num encontro em que o nevoeiro ameaçou e levou a uma pequena paragem de três minutos na segunda parte.

O conjunto madeirense entrou forte, pressionado o portador da bola, mas foi o Vilafranquense a dispor da primeira oportunidade, logo aos dois minutos, com Kikas a proporcionar defesa segura a Daniel Guimarães após uma iniciativa de Wilson.

Mas essa maior pressão teve os seus frutos aos nove minutos, com Brayan Riascos a finalizar um centro de Kalindi. Quatro minutos volvidos, o conjunto madeirense dilatou a vantagem, com Brayan Riascos a assistir o estreante João Vigário, que finalizou com classe.

O jogo estava aberto e, aos 21 minutos, João Camacho esteve perto de dilatar a vantagem, mas não ultrapassou a oposição de Rodrigo Josviaki.

Aos 35 minutos, o Vilafranquense reduziu por João Vieira, que aproveitou um ressalto na área para rematar fora do alcance de Daniel Guimarães.

Contudo, ainda antes do intervalo o colombiano Brayan Riascos voltou a marcar, colocando novamente a vantagem nos dois golos com que se chegou ao intervalo.

No início da segunda metade, o Vilafranquense dispôs de uma soberana oportunidade, na conversão de uma grande penalidade a punir uma mão na bola de Leonel Mosevich, mas Daniel Guimarães defendeu o remate de Rafael Furlan.

Mas aos 55 minutos, Brayan Riascos mostrou toda a sua força e virtuosismo, ultrapassando tudo e todos para marcar um golo de belo efeito.

Se dúvidas poderiam ainda subsistir quanto ao vencedor, ficaram dissipadas com novo golo do Nacional, aos 61', da autoria de João Camacho.

Jogo no Estádio Eng. Rui Alves, no Funchal.

Nacional - Vilafranquense, 5-1

Ao intervalo: 3-1

Marcadores:

1-0, Brayan Riascos, 9 minutos.

2-0, João Vigário, 13'.

2-1, João Vieira, 35'.

3-1, Brayan Riascos, 41'.

4-1, Brayan Riascos, 55'.

5-1, João Camacho, 6'1.

Equipas:

- Nacional: Daniel Guimarães, Kalindi, Júlio César, Leonel Mosevich, João Vigário, Nuno Borges (Alhassan, 62'), Vítor Gonçalves (Jota, 70'), Rúben Micael, João Camacho, Kenji Gorré (Bryan Rochez, 70') e Brayan Riascos.

(Suplentes: Framelin Ohoulo, Alhassan, Rui Correia, Bryan Rochez, Jota, Witi e Malick Evouna).

Treinador: Luís Freire.

- Vilafranquense: Rodrigo Josviaki, Denis Martins, Dirceu (Diogo Izata, 46'), Kássio, Rafael Furlan, André Ceitil, Wilson, Korzun, Filipe Oliveira (Pepo, 46'), Kikas e João Vieira (Gustavo Tocantins, 74').

(Suplentes: Filipe Semedo, Stéphane Sparagna, Diogo Izata, China, Onyekachi Silas, Pepo e Gustavo Tocantins).

Treinador: Armando Evangelista.

Árbitro: Luís Máximo (Castelo Branco)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kikas (6'), Nuno Borges (7'), Filipe Oliveira (27'), Rúben Micael (51') e Gustavo Tocantins (85'). Cartão vermelho direto para Rafael Furlan (90'+4).

Assistência: 1419 espetadores.