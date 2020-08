Norbert Haymamba reforça baliza do Arouca para as próximas três temporadas

O Arouca apresentou esta sexta-feira mais um reforço para enfrentar a nova temporada. Norbert Haymamba, guarda-redes camaronês de 22 anos, assina por três épocas após ter defendido as cores do ARC Oleiros, do Campeonato de Portugal, na última campanha, ele que vai viver a terceira experiência no futebol português, pois também representou os sub-23 do Rio Ave, em 2018/19.





O guardião foi formado no Brasseries du Cameron, clube do seu país natal, e é o segundo reforço para a baliza arouquense depois do brasileiro Fernando Castro.