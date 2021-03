Oliveirense-Académica: 0-0: nulo vale ponto precioso à Oliveirense e ameaça pódio da Académica

A Oliveirense e a Académica empataram este domingo 0-0, na 25.ª jornada da Liga Sabseg, nulo que ameaça a permanência dos 'estudantes' no pódio e vale um precioso ponto aos visitados na luta pela manutenção.

Com este resultado, a formação de Raul Oliveira colocou um ponto final na sequência de quatro derrotas consecutivas, igualando os 23 pontos de Cova da Piedade e Vilafranquense acima da 'linha de água', enquanto Rui Borges pode ver escapar o terceiro lugar, com 46 pontos, em caso de vitória do Vizela, que soma 44.

Os 'estudantes' entraram melhor no primeiro quarto de hora com Fabinho a testar a meia distância nos primeiros minutos e, aos 14 minutos, João Mário a falhar a emenda para a baliza.

A partir daí, os oliveirenses estabilizaram na partida e assumiram o controlo, criando algumas ocasiões para inaugurar o marcador, principalmente por Sele Davou, Miguel Lima e Leo Bahia que, na cobrança de um livre em cima da área, atirou rasteiro para defesa atenta de Mika.

Porém, a última oportunidade da primeira parte caiu nos pés de Sanca, que seguiu para a área contrária, mas atirou por cima à saída de Arthur.

No segundo tempo, um cruzamento de Bruno Teles fez 'tremer' a defesa, mas Leo Bahia conseguiu afastar o perigo, pouco depois Sanca cruzou para Fabinho, mas Arthur fez bem a mancha.

Do outro lado, Michel Lima chegou atrasado a um livre cobrado por Leo Bahia, naquela que foi a última oportunidade dos 'caseiros', e os 'estudantes' continuaram a pressionar na busca do golo, com a melhor ocasião já ao 'cair do pano', no seguimento de um canto, Rafael Vieira aproveitou a bola perdida para rematar, mas Arthur estava atento e segurou o empate.

Jogo disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Oliveirense - Académica: 0-0.

Equipas:

Oliveirense: Arthur, Leandro Silva, Kadri, Steven Pereira, Leo Bahia, Filipe Gonçalves, Michel Lima, Ono (Oliveira, 79), Sele Davou (Kenidy, 67), Miguel Lima (António Gomes, 87) e Thalis (Bortoluzo, 80).

(Suplentes: Coelho, Pedro Machado, Filipe Alves, Bortoluzo, Kenidy, Oliveira, Pedro Ferreira, Hugo Oliveira e António Gomes.)

Treinador: Raul Oliveira.

Académica: Mika, Fabiano, Rafael Vieira, Silvério, Bruno Teles, Ricardo Digas, Guima, Traquina (Mayambela, 68), Fabinho (Rafael Furtado, 80), Sanca e João Mário.

(Suplentes: Daniel Azevedo, Dani, Fábio Vianna, Diogo Pereira, Mike, Mayambela, Kay, Mimito e Rafael Furtado.)

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ricardo Dias (12), Bruno Teles (36), Leo Bahia (39), Filipe Gonçalves (69), Mayambela (70), Guima (77) e Steven Pereira (88).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à covid-19.