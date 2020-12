Oliveirense-Arouca, 1-2: Pressão dá em triunfo

O Arouca manteve-se este sábado perto dos lugares de subida na 2.ª Liga, ao vencer a Oliveirense por 2-1, em jogo da 11.ª jornada, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

O Arouca colocou-se em vantagem num penálti convertida por João Basso, aos 25 minutos, com Bortoluzo a repor a igualdade já na segunda parte (72). O golo do triunfo do Arouca surgiu aos 76 minutos, na sequência de um remate de Lawrence Ofori.

Com este triunfo, o Arouca recuperou o quinto lugar, com 19 pontos, enquanto a Oliveirense sofreu a quarta derrota consecutiva e pode terminar a ronda em zona de despromoção.

O Arouca assumiu uma postura ofensiva no início de jogo e esteve perto de inaugurar o marcador aos três minutos, num remate forte e colocado de Marco Soares, que obrigou o guarda-redes Coelho a uma grande defesa.

A resposta da Oliveirense surgiu apenas aos 20 minutos, num remate de longa distância de Filipe Gonçalves para uma defesa segura de Fernando Castro.

O Arouca foi mais pressionante e acabou por se colocar em vantagem aos 25 minutos, numa grande penalidade convertida por João Basso, a castigar um derrube de Leandro sobre Adílio.

A Oliveirense tornou-se mais acutilante na segunda parte e, depois de várias jogadas de insistência, acabou por chegar à igualdade aos 72 minutos, quando Jorge Teixeira assistiu Bortoluzo já dentro da área para um remate potente e sem hipótese de defesa para Fernando Castro.

A resposta do Arouca surgiu pouco depois, na sequência de um lance de bola parada, com Lawrence Ofori a aproveitar um mau alívio da defesa da Oliveirense e a rematar com eficácia já dentro da área, aos 76 minutos, dando nova vantagem à equipa de Armando Evangelista.

A Oliveirense esteve perto do empate depois de uma boa jogada de entendimento ofensivo, com Jorge Teixeira a rematar ao lado da baliza de Fernando Castro, aos 86 minutos.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Oliveirense -- Arouca, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, João Basso, 25 minutos (penálti).

1-1, Bortoluzo, 72.

1-2, Lawrence Ofori, 76.

Equipas:

- Oliveirense: Coelho, Leandro, Steven Pereira, Machado, Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves, Oliveira (António Gomes, 89), Luisinho (Sele Davou, 46), Bortoluzo, Leo Bahia (Michel, 79) e Jorge Teixeira.

(Suplentes: Israel, Michel, Sele Davou, Pedro Alves, Pedro, Hugo Oliveira e António Gomes)

Treinador: Raúl Oliveira.

- Arouca: Fernando Castro, Thales, João Basso, Brunão, Quaresma, Marco Soares, Pedro Moreira (Lawrence Ofori, 72), Leandro, Bukia (Aloé, 90+3), Adílio e André Silva (Heliardo, 65).

(Suplentes: Victor Braga, Heliardo, Yaw Moses, Júnior Sena, Diogo Clemente, Joel, Aloé, Lawrence Ofori e Nuno Rodrigues).

Treinador: Armando Evangelista.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leandro (24), Oliveira (36), Pedro Moreira (39), Bortoluzo (44), Jorge Teixeira (83) e Sele Davou (90+4).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.