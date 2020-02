Oliveirense-Casa Pia, 2-1: Agdon aguzida crise dos gansos

A Oliveirense venceu este sábado o lanterna-vermelha Casa Pia por 2-1, na 22.ª jornada da 2ª Liga, graças a um bis de Agdon que é agora o melhor marcador do campeonato.

Após um primeiro tempo fraco, as equipas entraram a marcar na segunda parte e Agdon, aos 49 minutos, inaugurou o marcador, seguido pelo golo do empate do grego Alexandros, aos 51, com o brasileiro a carimbar a vitória nos últimos segundos da partida, aos 90'+4.

Depois da derrota em casa do Farense, por 3-1, a Oliveirense entrou na partida à procura da terceira vitória consecutiva em casa, desta feita perante o último classificado que soma agora três derrotas seguidas e não vence desde 2 de novembro de 2019.

Em lances de relativo perigo para os forasteiros, o avançado grego Alexandros falhou um desvio para a baliza, Leandro Silva evitou dois golos com cortes providenciais e, já em cima do intervalo, o defesa Pedro Machado cabeceou para defesa atenta de Coelho.

No regresso dos balneários, a defesa do Casa Pia esqueceu-se de Agdon ao segundo poste, na marcação de um canto, e o brasileiro inaugurou o marcador num cabeceamento fácil.

Na resposta, Mateus Fonseca levantou para a área, Alexandros cabeceou fraco, mas o guarda-redes Coelho deixou escapar a bola, que acabou por ultrapassar a linha.

A formação da case poderia ter voltado à vantagem, logo no minuto seguinte, não fosse o remate de Cephas Malele ter ido na direção de Vanderlaan.

Nos últimos minutos, foi a Oliveirense que mais procurou o golo, apesar de uma grande oportunidade para Wilson Kenidy, aos 85 minutos, à qual Coelho respondeu com uma boa intervenção.

Ainda assim, a formação de Pedro Miguel continuou a carregar e Vanderlaan negou, por duas vezes, o golo a Neto Costa, acabando a vitória da Oliveirense por ser alcançada graças ao 'bis' de Agdon, aos 90'+4.

Jogo realizado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Oliveirense -- Casa Pia: 2-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Agdon, 49 minutos.

1-1, Alexandros, 51.

2-1, Agdon, 90+4.

Equipas:

- Oliveirense: Coelho, Leandro Silva, Michael Douglas, Sérgio Silva, Ricardo Tavares, Oliveira (Miguel Silva, 75), Diogo Clemente, Fabinho, Agdon, Cephas Malele (Serginho, 88) e Sérgio Ribeiro (Neto Costa, 60).

(Suplentes: Bruno Vale, Pedro Kadri, Elízio, Serginho, Miguel Silva, Dionathã e Neto Costa.)

Treinador: Pedro Miguel.

- Casa Pia: Vanderlaan, Joel Monteiro, Pedro Machado (Martim Maia, 87), Kelechi, Tiago André, Fornah, Rodrigo Dantas, Damien Furtado (Kikas, 58), Mateus Fonseca (Wilson Kenidy, 73), Enoh e Alexandros.

(Suplentes: Rafael Marques, Jeka, Kikas, Tharcysio, Wilson Kenidy, Sávio e Martim Maia.)

Treinador: Ricardo Peres.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Alexandros (08), Oliveira (72), Enoh (84) e Vanderlaan (90+4).

Assistência: 774 espetadores.