Oliveirense-Cova da Piedade: 0-0: anfitriões já vão em seis jogos sem vencer

A Oliveirense e o Cova da Piedade empataram (0-0), na 13.ª jornada da 2.ª Liga, um resultado que prolonga a crise oliveirense, que soma o sexto jogo sem vencer.

Um ponto acima da linha de 'água', a equipa de Raul Oliveira não vence há mais de dois meses - há mais de três no seu terreno -, enquanto o Cova da Piedade amealhou um ponto e mantém-se a meio da tabela, um dia depois da saída de Toni Pereira do comando técnico por motivos de saúde.

Numa primeira parte com pouca história, muita luta, mas falta de inspiração ofensiva, algo evidenciada pela falta de remates à baliza até ao intervalo, destacam-se três lances para os lisboetas, o primeiro num cruzamento traiçoeiro de Pepo, logo aos seis minutos.

Já perto do apito para o descanso, Miguel Rosa, em boa posição, atirou a contar, mas Pedro Machado deu o corpo às 'balas' e, pouco depois, o médio atirou torto às malhas laterais, depois de uma boa jogada coletiva.

No regresso dos balneários, a toada ofensiva melhorou nas duas formações. Primeiro, João Vieira sozinho na área atirou de primeira por cima da trave e, na resposta, Dionathã tirou dois adversários da frente, cruzou para Leo Bahia, que rematou, mas o esférico desviou num defesa e saiu muito perto do poste da baliza do Cova da Piedade.

Pouco depois, Leo Bahia arranjou espaço fora da área e rematou forte para defesa apertada de Adriano Facchini e, passados três minutos, Bortoluzo atacou de cabeça um livre de Ricardo Tavares, mas acertou na trave.

À entrada para os últimos 10 minutos, João Vieira em contra-ataque serviu Pepo na zona de grande penalidade, mas o médio atirou para fora.

Jogo realizado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Oliveirense - Cova da Piedade: 0-0.

- Oliveirense: Coelho, Leandro Silva, Pedro Machado, Raniel, Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves, Oliveira (Luiz Henrique, 61), Thalis (Michel Lima, 46), Dionathã (Ono, 88), Leo Bahia (Jorge Teixeira, 78) e Bortoluzo (Miguel Lima, 88).

(Suplentes: Arthur, Steven Pereira, Ono, Michel Lima, Luiz Henrique, Miguel Lima, Sele Davou, Jorge Teixeira e António Gomes).

Treinador: Raul Oliveira.

- Cova da Piedade: Adriano Facchini, Arnold, João Meira, Zarabi, Gonçalo Maria, Cele, João Patrão (Shimabuku, 46), João Oliveira (Gonçalo Tavares, 81), Pepo, Miguel Rosa e João Vieira.

(Suplentes: Cléber, Kakuba, Shimabuku, Gonçalo Tavares, Wilson Kenidy, Simão Júnior, Balogun, Hugo Machado e Bruno Bernardo).

Treinador: Ricardo Aires.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Oliveira (21), Gonçalo Maria (35), Luiz Henrique (71) e Pepo (86).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.