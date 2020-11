Oliveirense-Estoril: 0-1: Subida ao segundo lugar

O Estoril venceu este domingo na visita à Oliveirense por 1-0, na 9.ª jornada da 2.ª Liga, um triunfo conquistado graças a um golo na própria baliza que coloca os lisboetas no segundo lugar.

O único tento da partida surgiu aos 16 minutos, com Filipe Gonçalves a marcar na própria baliza e a dar a vitória à formação de Bruno Pinheiro, que não perde há oito jogos, enquanto a Oliveirense soma três derrotas consecutivas.

Apesar de dois remates perigosos de Miguel Lima e Michel Lima, foram os 'canarinhos' que chegaram à vantagem num livre estudado levantado ao segundo poste, com Hugo Basto a cabecear para o interior da pequena área e Filipe Gonçalves, ao tentar impedir Harramiz, acabou por introduzir o esférico na própria baliza.

Ainda antes do descanso, os forasteiros festejaram mais um golo, mas depois de conversa com o árbitro principal, o auxiliar acabou por assinalar um fora de jogo a Yakubu Aziz, enquanto, do outro lado, Jorge Teixeira apareceu em boa posição, mas Hugo Gomes fez um grande corte no momento do remate.

Na segunda parte, a partida tornou-se mais física e com poucos lances de futebol de qualidade, apesar de a Oliveirense ter tido uma oportunidade para empatar já nos descontos, mas Dani Figueira brilhou ao fazer a 'mancha' num desvio de Jorge Teixeira.

Com este resultado, o Estoril passa a contar 19 pontos, ficando, com menos um jogo disputado, a dois do líder Mafra, enquanto a Oliveirense mantém-se com oito, no 13.º posto.

Jogo realizado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Oliveirense -Estoril: 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Filipe Gonçalves, 16 minutos (própria baliza).

Equipas:

- Oliveirense: Coelho, Israel (Leandro Silva, 84), Steven Pereira, Raniel, Leo Bahia (Ricardo Tavares, 77), Filipe Gonçalves (António Gomes, 77), Oliveira (Ono, 84), Luiz Henrique (Dionathã, 60), Miguel Lima, Jorge Teixeira e Michel Lima.

(Suplentes: Rui Dabó, Pedro Kadri, Pedro Machado, Luisinho, Leandro Silva, Ricardo Tavares, Dionathã, António Gomes e Ono).

Treinador: Pedro Miguel.

- Estoril: Dani Figueira, Carles Soria, Hugo Basto, Hugo Gomes, Joãozinho, Gamboa, Zé Valente (Rosier, 70), Crespo (André Clóvis, 87), Harramiz, Yakubu Aziz (André Franco, 87) e André Vidigal (Chiquinho, 78).

(Suplentes: Thiago, João Diogo, Chiquinho, Pedro Empis, Bruno Lourenço, Marcos Valente, André Franco, Rosier e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Filipe Gonçalves (27), Harramiz (28), Michel Lima (28), Miguel Lima (41), Steven Pereira (54), Leo Bahia (68) e André Franco (90).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.