Oliveirense-Farense, 0-1: Algarvios sobem provisoriamente à liderança

O Farense subiu este domingo provisoriamente à liderança da 2.ª Liga, ao vencer em casa da Oliveirense por 1-0, na quarta jornada do campeonato, no Estádio Municipal de Aveiro.O único golo da partida surgiu aos 82 minutos, num livre direto cobrado de maneira exemplar pelo recém-entrado Miguel Bandarra, que permitiu aos algarvios ascender ao primeiro lugar, com os mesmo pontos do Sporting da Covilhã, que tem menos um jogo.Por outro lado, a Oliveirense continua em penúltimo, somando três derrotas seguidas e um empate.O Farense começou melhor a partida, criando duas oportunidades nos dez minutos iniciais, primeiro num remate de David Sualehe que saiu por cima, seguido por um cabeceamento de Fabrício Simões que saiu ao lado. Pouco depois, Fábio Nunes rematou contra Wellington e, na recarga, Fabrício Isidoro atirou muito perto do poste da formação de Oliveira de Azeméis.Até ao final da primeira parte, destaque para a única oportunidade da Oliveirense, na qual Luís Rocha evitou o golo de Serginho, sendo que o lance terminou num cabeceamento de Miguel Silva afastado por David Sualehe na linha de golo.No regresso dos balneários, Paraíba rematou forte para defesa a dois tempos de Hugo Marques, do outro lado uma perda de bola na defensiva oliveirense permitiu uma grande oportunidade a Fabrício Simões que acertou no poste da baliza e, na transição ofensiva, Paraíba atirou perto do ferro.A melhor oportunidade do encontro surgiu aos 67 minutos, a favor da Oliveirense, na qual Diogo Clemente serviu Agdon na área, o brasileiro tombou o primeiro, mas rematou contra o segundo defesa, sobrando a bola para Miguel Silva que permitiu a 'mancha' de Hugo Marques. Na recarga, Fabinho ainda atirou de primeira, mas contra o guarda-redes.Logo a seguir, um atraso do recém-entrado Miguel Bandarra quase dava o primeiro golo do encontro, visto que Hugo Marques não conseguiu dominar a bola e esta foi, vagarosamente, contra o poste.Ainda assim, o defesa redimiu-se e fez o golo da vitória, aos 82 minutos, na cobrança exemplar de um livre frontal à entrada da área, com a bola a subir a barreira e a entrar no canto inferior da baliza de Bruno Vale.Jogo realizado no Estádio Municipal de Aveiro.Oliveirense -- Farense: 0-1.Ao intervalo: 0-0.Marcador:Miguel Bandarra, aos 82 minutos.Equipas:- Oliveirense: Bruno Vale, Alemão, Wellington, Michael Douglas, Elízio (Diogo Clemente, 65), Filipe Gonçalves, Paraíba, Fabinho (Cláudio Silva, 84), Serginho (Agdon, 64), Bouldini e Miguel Silva.(Suplentes: Luís Costa, Sérgio Silva, Diogo Clemente, Leandro Silva, Oliveira, Agdon e Cláudio Silva.)Treinador: Pedro Miguel.- Farense: Hugo Marques, Matheus Silva (Miguel Bandarra, 71), Luís Rocha, Cássio, David Sualehe, Filipe Melo, Fabrício Isidoro, Mayambela, Ryan Gauld (Patrick, 77), Fábio Nunes e Fabrício Simões (Bura, 88).(Suplentes: Daniel Fernandes, Buro, Miguel Bandarra, Patrick, Rafael Vieira, Alvarinho e Ângelo.)Treinador: Sérgio Vieira.Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).Ação disciplinar: cartão amarelo para Filipe Melo (17), Filipe Gonçalves (31), Bouldini (39), Cássio (54), Elízio (57), Ryan Gauld (60), Agdon (66), Wellington (80) e Hugo Marques (90+3).Assistência: 422 espetadores.