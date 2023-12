Oliveirense-FC Porto B, 1-3: Wendel Silva bisa em vitória construída na 2.ª parte

O FC Porto B venceu este sábado a Oliveirense por 3-1 em jogo da 12ª jornada da 2.ª Liga, disputado em Oliveira de Azeméis, com o avançado Wendel Silva bisar pelos dragões.

No Estádio Carlos Osório, o FC Porto B construiu a vitória sobre a Oliveirense na segunda parte, com Wendel Silva a inaugurar o marcador aos 56 minutos. Marcus ampliou a vantagem pouco depois (60') e Wendel Silva sentenciou o triunfo do FC Porto B aos 68 minutos, com a Oliveirense a reduzir num penálti convertido por Zé Pedro (86').

O FC Porto B ascende ao quarto lugar da 2.ª Liga, com 21 pontos, enquanto a Oliveirense se mantém no nono lugar, com 16.

Depois de uma primeira parte equilibrada e com maior ascendente da equipa de António Folha, os golos surgiram apenas no segundo tempo, com Wendel Silva a dar vantagem ao FC Porto B depois de responder com eficácia a um passe de Gui para o coração da área, aos 56 minutos.

A equipa portista ampliou a diferença no marcador por intermédio de Marcus, que concluiu um contra-ataque do FC Porto B com um remate forte, aos 60 minutos.

Wendel Silva mostrou-se inspirado na finalização e sentenciou o triunfo dos dragões aos 68 minutos, na sequência de uma boa jogada de entendimento no ataque do FC Porto B.

A Oliveirense reduziu aos 86 minutos, numa grande penalidade convertida por Zé Pedro, que castigou mão na bola de Romain depois de uma distração do FC Porto B na cobrança de um pontapé de baliza.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Oliveirense - FC Porto B: 1-3.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Wendel Silva, 56 minutos.

0-2, Marcus, 60.

0-3, Wendel Silva, 68.

1-3, Zé Pedro, 86 (penálti).

Equipas:

Oliveirense: Nuno Macedo, Zé Leite, John Kelechi, Filipe Alves (André Santos, 81), Iago, Vasco Gadelho (Kazu, 81), Guirassy, Schurrle (Duarte Duarte, 46), Jaiminho, Zé Pedro e Carter (João Paulo Queiroz, 61).

(Suplentes: Arthur, João Paulo Queiroz, André Santos, Duarte Duarte, Lamine, Guilherme, Kohtaro e Kazu.

Treinador: Fábio Pereira.

FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo (André Oliveira, 78), Romain, Zé Pedro, Nilton, Bernardo Folha (Braima, 72), Rodrigo Fernandes, Vasco (Gonçalo Sousa, 82), Marcus, Gui (Jorge Meireles, 72) e Wendel Silva (Candé, 82).

(Suplentes: Diogo, Braima, Gonçalo Sousa, Martim, André Oliveira, Gabi, Jorge Meireles, Rodrigo Mora e Candé)

Treinador: António Folha.

Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Bernardo Folha (26), Schurrle (43), Guirassy (71) e Candé (89).

Assistência: cerca de 1000 espectadores.