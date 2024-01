Oliveirense-Länk Vilaverdense, 0-1: um golo bastou para assinalar o regresso às vitórias

O Länk Vilaverdense venceu hoje a Oliveirense por 1-0, em jogo da 19ª jornada da II Liga de futebol, disputado em Oliveira de Azeméis, regressando aos triunfos na competição.

No Estádio Carlos Osório, João Caiado, aos 54 minutos, deu a vitória ao Länk Vilaverdense, que com o triunfo se mantém no 17.º e penúltimo lugar da II Liga, enquanto a Oliveirense ocupa o 14.º, com 21 pontos.

A equipa de Sérgio Machado foi a mais acutilante durante todo o encontro e esteve perto de inaugurar o marcado num remate de André Soares, aos 20 minutos, que o guarda-redes Arthur susteve com dificuldade.

A Oliveirense respondeu num remate de Michel Lima, que, em boa posição à entrada da área, viu a bola sair muito perto do poste da baliza do Länk Vilaverdense, aos 35 minutos.

Na segunda parte, a Oliveirense foi quem deu o primeiro sinal de perigo, com Guilherme a obrigar o guarda-redes Rogério a uma defesa apertada após um remate colocado, aos 54 minutos.

O Länk Vilaverdense, que tinha perdido na jornada anterior, acabou por chegar à vantagem aos 67 minutos, quando João Caiado se antecipou à defesa da Oliveirense para desviar um cruzamento de Bruno silva ao primeiro poste.

O guarda-redes Rogério esteve em evidência ao impedir o golo do empate dos visitados, ao defender um remate forte e colocado de João Paulo Queiróz, aos 83 minutos.

Até ao final da partida, a Oliveirense instalou-se no meio campo do Länk Vilaverdense, mas viu o seu ímpeto não surtir efeito, já que a equipa de Sérgio Machado esteve concentrada nas suas ações defensivas.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis

Oliveirense-Länk Vilaverdense: 0-1.

Ao intervalo: 0-0

Marcador:

0-1, João Caiado, 67 minutos.

Equipas:

- Oliveirense: Arthur, Gonçalo Negrão (Schurrle, 46), John Kelechi, Guilherme, Lomboto (Brandão, 72), Kazu, Filipe Alves, Lamine (Zé Leite, 46), Jaiminho, Michel Lima e João Paulo Queiróz (Iago, 88).

(Suplentes: Macedo, Iago, Kazu Miura, Brandão, Vasco Gadelho, Zé Pedro, Zé Leite, Kohtaro e Schurrle).

Treinador: Sérgio Machado.

- Länk Vilaverdense: Rogério, Carlos Freitas, Laércio, Batista, Maviram, Ericson, Lénio, André Soares (Boubacar, 87), João Caiado (Bakary Konaté, 87), Gonçalo Teixeira e Bruno Silva (Armando, 90+4).

(Suplentes: Carlos Paulo, Bakary Konaté, Ansu Fati, Armando e Boubacar)

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: Flávio Duarte (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Lomboto (15), João Caiado (28), Gonçalo Negrão (38), Zé Leite (58), Maviram (65) e João Paulo Queiróz (72) e Carlos Freitas (90).

Assistência: cerca de 700 espetadores.