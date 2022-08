Oliveirense-Mafra:, 3-1: triunfo após reviravolta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Oliveirense venceu esta sábado o Mafra por 3-1, em jogo da primeira jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

O Mafra esteve em vantagem com um golo de Lucas, aos 20 minutos, mas a Oliveirense, que está de regresso à 2.ª Liga, deu a volta ao marcador na segunda parte, chegando à vitória com os golos de Michel (49), Obi (88) e Pimenta (90+2).

Após um início de jogo intenso foi o Mafra quem se adiantou no marcador, depois de ter aproveitado um contra-ataque conduzido por Murilo e, pouco depois do golo, Loide Augusto esteve perto de ampliar a vantagem num remate cruzado à entrada da área, que saiu ao lado da baliza, aos 31 minutos.

Antes do intervalo, a Oliveirense dispôs de uma boa oportunidade para igualar a partida, com Jaiminho a executar um remate forte e colocado dentro da área, que acabou por embater no poste da baliza do Mafra, aos 44 minutos.

A equipa de Fábio Pereira foi mais pressionante na segunda parte e chegou ao empate aos 49 minutos, com Michel a surgir isolado na pequena área e a desviar um cruzamento de Ibrahima para o fundo da baliza de Samu.

A Oliveirense ganhou um novo alento com o golo da igualdade e quase passava para a frente do marcador, quando Miguel Pereira aproveitou uma desatenção da defesa do Mafra, surgindo livre de marcação à entrada da área e a rematar para uma defesa apertada de Samu, aos 68 minutos.

O Mafra também estevo perto do segundo golo na sequência de uma jogada pela esquerda do ataque da equipa de Ricardo Sousa, com Pedro Lucas a surgir na pequena área, mas a falhar o desvio para a baliza de Ricardo Ribeiro, aos 82 minutos.

Pouco depois, a Oliveirense acabou por chegar à vantagem, com Obi a cabecear com eficácia à entrada da pequena área, na sequência de um canto, aos 88 minutos.

Pouco depois, o Mafra acabou por ficar reduzido a dez unidades após expulsão de Pedro Pacheco, por acumulação de cartões amarelos, aos 90 minutos.

Já em período de compensação, Pimenta sentenciou o triunfo da Oliveirense com um remate forte e colocado à entrada da área, que só parou no fundo da baliza do Mafra (90+2).

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis

Oliveirense-Mafra: 3-1

Ao intervalo: 0-1

Marcadores:

0-1, Lucas, aos 20 minutos.

1-1, Michel, 49.

2-1, Obi, 88.

3-1, Pimenta, 90+2.

Equipas:

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Pimenta, Iago Reis, Pedro Marques, Gadelho, Filipe Alves, Ibrahima (Pisco, 85), Duarte (Miguel Pereira, 65), Michel (Zé Pedro, 73), Jaiminho (Obi, 85) e Lessinho (Serginho, 73).

(Suplentes: Nuno Silva, Graça, Miguel Pereira, Rodrigo Borges, Obi, Serginho, Pisco, Maga e Zé Pedro)

Treinador: Fábio Pereira.

- Mafra: Samu, Diga, Pedro Pacheco, Ousmane Diomande (Mattheus Oliveira, 67), Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Banjaqui, Leandrinho (Leonardo, 85), Loide Augusto (Vítor Gabriel, 85), Lucas (Pité, 75) e Murilo (Pedro Lucas, 67).

(Suplentes: Renan, Pedro Lucas, Mattheus Oliveira, Pité, Rodrigo Gui, Leonardo, Edwin Vente, João Goulart e Vítor Gabriel)

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Lucas (27), Ibrahima (36), Pimenta (51), Gadelho (61), Ousmane Diomande (62) e Pedro Pacheco (84 e 90). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Pedro Pacheco (90).

Assistência: cerca de 1200 espetadores.