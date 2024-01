Oliveirense-Marítimo: 1-1: golo do empate chegou num último suspiro

A Oliveirense e o Marítimo empataram este sábado 1-1, em jogo da 16.ª jornada da 2.ª Liga, um resultado fixado já em período de compensação.

No regresso de Fábio Pereira ao Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, para defrontar a sua anterior equipa, o técnico viu o Marítimo chegar à vantagem num golo de Euller, aos 74 minutos, na transformação de uma grande penalidade, mas a Oliveirense acabou por empatar na fase final da partida com um golo de Filipe Alves (90+3).

Com o empate, o Marítimo mantém-se no quarto lugar da 2.ª Liga, com 27 pontos, enquanto a Oliveirense ascende provisoriamente ao 12.º lugar, com 17 pontos.

Numa primeira parte marcada pelo equilíbrio, a Oliveirense esteve perto de inaugurar o marcador aos quatro minutos, quando Guirassy surgiu ao segundo poste parara cabecear por cima da baliza de Abedz.

O Marítimo respondeu aos 15 minutos, num remate de Euller que obrigou o guarda-redes Arthur a uma defesa junto ao poste.

A fechar a primeira parte, Lucas Silva quase deu vantagem ao Marítimo, depois de um remate no coração da área que foi desviado por um defesa da Oliveirense (45).

O equilíbrio manteve-se na segunda parte, mas o empate foi desfeito por Euller, que converteu, aos 74 minutos, uma grande penalidade que castigou um derrube na área de Gonçalo Negrão sobre Bernardo.

A Oliveirense respondeu com eficácia ao golo sofrido já em período de compensação, chegando ao empate por intermédio de Filipe Alves, que bateu o guarda-redes Abedz à entrada da área, numa recarga após remate de Schurrle (90+3).

O jogo ficou ainda marcado pelo regresso de Kazu Miura à competição, com o jogador japonês de 56 anos a entrar na Oliveirense para o lugar de John Kelechi, aos 88 minutos.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis

Oliveirense-Marítimo: 1-1

Ao intervalo: 0-0

Marcador:

0-1, Euller, 74 minutos (grande penalidade).

1-1, Filipe Alves, 90+3.

Equipas:

- Oliveirense: Arthur, Gonçalo Negrão (Schurrle, 84), John Kelechi, Guilherme, Vasco Gadelho (Duarte Duarte, 75), Guirassy, Lamine (Filipe Alves, 46), Jaiminho, Kazu, Zé Pedro (João Paulo Queiróz, 84) e Carter.

(Suplentes: Rui Dabó, Macedo, Kazu Miura, Filipe Alves, João Paulo Queiróz, Duarte Duarte, Schurrle e Rodrigues).

Treinador: Ricardo Chéu.

- Marítimo: Abedz, Tomás Domingos, Matheus, René Santos, China, Euller, Diogo Mendes (Noah, 65), Bernardo (Xadas, 87), Lucas, Francis Cann (Marcos Silva, 65) e Platiny (Bica, 46).

(Suplentes: Samu Silva, Igor Julião, Bruno Marques, Edgar Costa, Xadas, Noah Madsen, Noah, Bica e Marcos Silva)

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Lamine (12), Diogo Mendes (42), René Santos (51), Euller (56), Gonçalo Negrão (71) e Marcos Silva (79).

Assistência: cerca de 700 espetadores.