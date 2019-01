Oliveirense-Penafiel: 2-1: Triunfo permite escapar à zona de despromoção

Oliveira abriu o marcador aos 15 minutos para a Oliveirense, Fábio Abreu respondeu e empatou a partida aos 22 e Wellington, já na segunda parte, aos 74', deu o triunfo aos de Oliveira de AzeméisA Oliveirense recebeu e venceu domingo o Penafiel por 2-1, em jogo da 15.ª jornada da Segunda Liga, o que permitiu à equipa treinada por Pedro Miguel sair da zona de despromoção. O médio Oliveira abriu o marcador aos 15 minutos para a Oliveirense, mas Fábio Abreu respondeu e empatou a partida aos 22, cabendo que o golo que selou o terceiro triunfo na prova da formação de Oliveira de Azeméis a Wellington, já na segunda parte, aos 74.Com a pressão do último lugar e quatro derrotas consecutivas, a Oliveirense entrou em campo diante de um Penafiel confortável na tabela classificativa e desde cedo lidou com um contratempo, com Alemão a sair lesionado, tendo sido substituído por Diogo Sousa.Ainda assim, os locais chegaram à vantagem na primeira oportunidade, num livre direto apontado de forma exímia por Oliveira, mas a liderança no marcador durou menos de 10 minutos, pois Fábio Abreu igualou, com um cabeceamento ao segundo poste, após a marcação de um canto.Pouco depois, Vini poderia ter consumado a reviravolta no marcador, com um bom cabeceamento, enquanto a Oliveirense voltou a marcar perto do intervalo, mas Agdon estava em posição irregular e o lance foi invalidado.No regresso dos balneários, Areias salvou em cima da linha o golo de Wellington, um prenúncio do que o defesa brasileiro viria a fazer mais tarde, ao subir mais alto que todos os adversários e dar o melhor seguimento a um livre lateral de Diogo Clemente, recolocando os locais em vantagem, aos 74 minutos.Os penafidelenses ainda procuraram o empate, mas raramente incomodaram a baliza adversária. Aos 87 minutos, Fábio Abreu apareceu na área e atirou por cima da trave, enquanto no último lance da partida, o mesmo avançado cabeceou à figura de Kadu, que segurou a primeira vitória da Oliveirense desde novembro.: 1-1.1-0, Oliveira, aos 15 minutos.1-1, Fábio Abreu, 22.2-1, Wellington, 74.: Kadu, Alemão (Diogo Sousa, 10), Sérgio Silva, Wellington, Diogo Clemente, Filipe Gonçalves, Paraíba, Oliveira (Serginho, 74), Sérgio Ribeiro, Agdon (Erick Moreno, 58) e Fati.: Coelho, Diogo Sousa, Mathaus, Serginho, Boukassi, Erick Moreno e Diogo Valente.): Pedro Miguel.: Ivo, Pedro Lemos, Vini, Luís Pedro, Daniel Martins (José Gomes, 77), Romeu Ribeiro, Rafa Sousa (Cristian Machado, 64), Yuri Araújo, Vasco Braga, Fábio Abreu e Areias (Pires, 66).: José Costa, Luís Dias, Hélio Cruz, Pires, Caetano, José Gomes e Cristian Machado.): Armando Evangelista.: Fábio Veríssimo (AF Leiria).: cartão amarelo para Vini (14), Daniel Martins (30), Luís Pedro (32), Pedro Lemos (37), Vasco Braga (65), Cristian Machado (78), Paraíba (84), Filipe Gonçalves (88), Sérgio Ribeiro (90+1) e Kadu (90+2): 314 espetadores