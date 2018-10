Oliveirense-Sp. Braga B, 2-0: Bis de Fati vale primeira vitória na Liga

A Oliveirense somou este domingo a primeira vitória na 2.ª Liga, ao vencer na receção ao Sporting de Braga B por 2-0, em jogo da sétima jornada, graças a dois golos de Fati.O guineense inaugurou o marcador logo aos seis minutos e voltou a marcar no segundo tempo, aos 58, dois tentos que valeram o primeiro triunfo à formação de Pedro Miguel, e a saída do fundo da tabela classificativa, diante de um Sporting de Braga B que vinha de duas vitórias consecutivas na competição.Depois de quatro empates consecutivos, a Oliveirense entrou em campo com a mira colocada na baliza adversária e foram precisos apenas seis minutos para chegar à vantagem, num remate de Fati à entrada da área, depois de aproveitar um mau passe da defesa bracarense.Dez minutos depois, Paraíba disparou de longe e acertou no poste da baliza bracarense e, passados dois minutos, Erick Moreno surgiu isolado na cara de Tiago Pereira, mas não conseguiu finalizar, naquelas que foram as melhores oportunidades na primeira parte e podiam ter levado os caseiros para o intervalo com uma vantagem mais confortável.Depois de uma primeira parte mal conseguida, os minhotos regressaram ao relvado com outra energia, tentando impor um ritmo maior na partida para chegar à igualdade, mas acabaria por ser a Oliveirense a aumentar a vantagem, com Fati a bisar num contra-ataque rápido e de baliza aberta, servido por Erick Moreno.O lance de maior perigo dos arsenalistas surgiu a cinco minutos do fim, num cruzamento desviado por Elias Emanuel de primeira, a bola seguia enrolada para a baliza, mas Coelho esticou-se e evitou o golo em cima da linha.Jogo realizado no Estádio Municipal de Aveiro.Oliveirense -- Sporting de Braga B: 2-0.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:Fati, aos 06 minutos.Fati, 58.Equipas:- Oliveirense: Coelho, Alemão, Mathaus, Wellington, Ricardo Tavares (Diogo Clemente, 40), Oliveira, Paraíba, Boukassi (Manuel Godinho, 89), Serginho, Erick Moreno (Agdon, 70) e Fati.(Suplentes: Kadu, Diogo Clemente, Agdon, Diogo Valente, Manuel Godinho, Alef Manga e Matheus Serafim.)Treinador: Pedro Miguel.- Sporting de Braga B: Tiago Pereira, Danilo (henry, 78), Bruno Wilson, Inácio, Simão, Denisson (Francisco Moura, 68), Ibrahima, Rafael Assis (Midana, 61), Crespo, Tiago Dias e Elias Emanuel.(Suplentes: Filipe Ferreira, Henry, Rodrigo, Afonso Caetano, Francisco Moura, André Ribeiro e Midana.)Treinador: Wender Said.Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).Ação disciplinar: cartão amarelo para Bruno Wilson (42), Wellington (45), Mathaus (66), Agdon (71) e Serginho (85).Assistência: 358 espetadores