Oliveirense-Sp. Covilhã, 2-0: golos na 1.ª parte valem regresso às vitórias

A Oliveirense derrotou esta sexta-feira o Sporting da Covilhã por 2-0, em jogo da 14ª jornada da Liga SABSEG, disputado no Estádio Carlos Osório, regressando aos triunfos na competição.

Jonata Bastos adiantou a Oliveirense, na transformação de uma grande penalidade, aos três minutos, com Zé Pedro a consumar o triunfo da equipa de Fábio Pereira ainda na primeira parte, aos 37.

Com a vitória, a Oliveirense, que não vencia há quatro jogos, ascende provisoriamente ao 14.º lugar da II Liga, com 14 pontos, enquanto o Sporting da Covilhã ocupa o último lugar da prova, com seis pontos.

Com um início de jogo impetuoso, a Oliveirense colocou-se em vantagem na sequência de uma grande penalidade convertida por Jonata Bastos, que castigou mão na bola de Fatai, aos três minutos.

O jogo tornou-se vivo até ao final da primeira parte, período no qual a Oliveirense marcou o segundo golo, da autoria de Zé Pedro, num remate do meio da rua, aos 37 minutos.

O Sporting da Covilhã foi mais audaz na segunda parte e deu o primeiro sinal de perigo aos 47 minutos, quando Kukula surgiu à entrada da área para rematar forte, mas com a bola a sair ao lado da baliza de Ricardo Ribeiro.

A equipa de Alex Costa manteve a pressão sobre a Oliveirense e esteve perto de reduzir a desvantagem num remate forte de Gilberto, que saiu muito perto do poste da baliza, aos 61 minutos.

Perto do fim, Nuno Rodrigues quase marcava para a equipa serrana, num remate já dentro da pequena área defendido por instinto por Ricardo Ribeiro, aos 82 minutos.

À entrada do período de compensação, a Oliveirense ficou reduzida a 10 unidades, após expulsão de Michel, por acumulação de cartões amarelos.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Oliveirense - Sp. Covilhã, 2-0

Ao intervalo: 2-0

Marcadores:

1-0, Jonata Bastos, 3 minutos (grande penalidade).

2-0, Zé Pedro, 37.

Equipas:

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga, Rodrigo Borges, Volnei, Kazu (Gadelho, 69), Serginho, Duarte (Zé Leite, 58), Jaiminho, Zé Pedro (Pimenta, 84), Michel e Jonata Bastos (Filipe Alves, 46).

(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Iago Reis, Filipe Alves, Graça, Marcelo Marques, Gadelho, Obi e Zé Leite)

Treinador: Fábio Pereira.

- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Diogo Rodrigues, Tiago Lopes, Ângelo, Jorginho, Gildo (Zé Tiago, 46), Cornélio (Fabrice Tamba, 90+1), Gilberto (Sena, 72), Nuno Rodrigues, Fatai e Kukula.

(Suplentes: Igor Araújo, Sena, Zé Tiago, Agustin Marsico e Fabrice Tamba)

Treinador: Alex Costa.

Árbitro: Bruno Vieira (AF Beja).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Cornélio (22), Duarte (25), Tiago Lopes (36), Maga (38), Zé Pedro (74), Michel (78 e 90), Rodrigo Borges (81) e Nuno Rodrigues (86). Cartão vermelho para Michel (90).

Assistência: cerca de 1.500 espetadores