Oliveirense-Varzim, 1-1: poveiros continuam no último lugar

A Oliveirense e o Varzim empataram esta sexta-feira (1-1) na 17.ª jornada da 2.ª Liga, um resultado que mantém os poveiros no último lugar da tabela e os oliveirenses na metade inferior.

À procura de uma inédita terceira vitória consecutiva, os anfitriões chegaram à vantagem aos sete minutos, com o quinto golo no campeonato de Jorge Teixeira, mas o Varzim chegaria à igualdade através de uma grande penalidade, convertida por Ahmed (76).

A formação de Raul Oliveira entrou bem e por duas ocasiões esteve perto do golo, até acertar com as redes da baliza, num lance de contra-ataque que começou num pontapé de canto para o Varzim, com Miguel Lima a desmarcar Jorge Teixeira, que, à saída de Ricardo, inaugurou o marcador.

Pouco depois, Bortoluzo voltou a ameaçar, enquanto os 'poveiros' demonstravam desacerto e nervosismo na hora de finalizar, com a melhor ocasião a surgir aos 32 minutos, num remate de Lessinho ao poste.

Já em cima do intervalo, destaque para um cruzamento de Leo Bahia a encontrar Bortoluzo, que falhou o cabeceamento livre de marcação.

Já no segundo tempo, o recém-entrado André Vieira esteve perto do empate, negado por uma 'mancha' rápida de Arthur. Porém, no minuto seguinte, Leo Bahia entregou mal o esférico e cometeu falta na grande área sobre André Vieira, convertida por Ahmed.

Já nos descontos, os 'poveiros' ficaram perto da reviravolta por três vezes, primeiro num remate de Irobiso perto do poste, seguido por uma boa jogada individual de Lessinho, que fugiu a dois adversários e atirou por cima da trave, e, no último lance da partida, o esférico até entrou na baliza de Arthur, mas Hélder Malheiro assinalou falta sobre o 'guardião'.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, Aveiro.

Oliveirense - Varzim: 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Jorge Teixeira, aos 07 minutos.

1-1, Ahmed, 76 (penálti).

Equipas:

- Oliveirense: Arthur, Hugo Oliveira (Dionathã, 85), Steven Pereira, Raniel (Pedro Machado, 23), Leo Bahia, Filipe Gonçalves, Ono, Oliveira, Miguel Lima (Pedro Ferreira, 85), Jorge Teixeira e Bortoluzo (Thalis, 72).

Suplentes: Paquete, Pedro Machado, Pedro Ferreira, Luiz Henrique, Sele Davou, Thalis, António Gomes, Dionathã e Obi.

Treinador: Raul Oliveira.

- Varzim: Ricardo, Tiago Almeida, André Micael, Luís Pedro, Tiago Cerveira, Diarra (Rui Moreira, 57), André Leão, Ahmed, George Ofosu (André Vieira, 68), Irobiso e Lessinho.

Suplentes: Ismael, André Vieira, Yusuf, Rui Moreira, Pinheiro, Stanley, Nélson Agra, Nuno Valente e Rui Coentrão.

Treinador: António Barbosa.

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Micael (45), Tiago Almeida (54), Arthur (61), André Leão (65), Leo Bahia (90+2) e Oliveira (90+2).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.