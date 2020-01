Oliveirense-Varzim, 4-0: Fabinho e Agdon bisam em dia de goleada

A Oliveirense goleou este domingo o Varzim, por 4-0, na 18.ª jornada da 2.ª Liga, com os 'bis' de Fabinho e do aniversariante Agdon, perante uma equipa que acabou reduzida a nove jogadores.

Fabinho abriu o caminho para a goleada através da marca de grande penalidade, logo aos oito minutos, e acabaria por aumentar no segundo tempo, aos 53, já depois da expulsão de Cristophe, por duplo amarelo, ainda na primeira parte.

Galvanizados e com o jogo controlado, os locais beneficiaram de outro penálti, convertido por Agdon, que também viria a 'bisar', aos 78 minutos, com Cerqueira a ver ainda a cartolina vermelha, por acumulação de amarelos, antes do apito final.

Este resultado permitiu aos oliveirenses afastarem-se dos lugares de descida e impediu os 'poveiros' de se aproximarem dos lugares cimeiros da tabela, que até entraram melhor na partida, mas foram castigados com uma grande penalidade, convertida por Fabinho.

O tento inaugural motivou os locais, que dispuseram de várias oportunidades até ao intervalo, sem conseguirem dilatar a vantagem, enquanto os varzinistas demonstravam dificuldades em aproximar-se da baliza de Coelho, que raramente foi chamado a intervir durante o encontro.

Ainda antes do descanso, Cristophe impediu o contra-ataque de Agdon e viu o segundo cartão amarelo e consequente vermelho, deixando a formação de Paulo Alves reduzida a 10.

No regresso dos balneários, a Oliveirense aumentou a vantagem através de uma boa jogada coletiva, na qual Alemão cruzou para Sérgio Ribeiro, o avançado amorteceu de calcanhar para a entrada de Fabinho, que atirou colocado sem hipóteses para Serginho.

Dez minutos depois, o 'guardião' Serginho não conseguiu segurar o cruzamento de Alemão e no seguimento da jogada Caetano derrubou Oliveira dentro da área provocando novo castigo máximo. Chamado a converter, o aniversariante Agdon atirou ao ângulo superior e fez o terceiro golo.

Ainda antes do apito final, o recém-entrado Miguel Silva seguiu em transição rápida e encontrou Sérgio Ribeiro, que providenciou nova assistência, desta vez para Agdon, que atirou colocado para o último golo da partida, que viria a terminar com menos um elemento para os varzinistas, com a expulsão de Cerveira, também por acumulação.

Jogo realizado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Oliveirense-Varzim: 4-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

Fabinho, aos 08 minutos (grande penalidade).

Fabinho, 53.

Agdon, 63 (grande panalidade).

Agdon, 78.

Equipas:

Oliveirense: Coelho, Alemão (Ono, 86), Michael Douglas, Sérgio Silva, Leandro Silva, Oliveira (Miguel Silva, 76), Fabinho (Paraíba, 67), Diogo Clemente, Agdon, Neto Costa e Sérgio Ribeiro.

(Suplentes: Bruno Vale, Ricardo Tavares, Paraíba, Ono, Marcos Júnior, Serginho e Miguel Silva.)

Treinador: Pedro Miguel.

Varzim: Serginho, João Amorim, Alan Henrique, Hugo Gomes, Cerveira, Cristophe, Rui Moreira, Minhoca (Baba Sow, 67), Frederic (Caetano, 46), Leonardo Ruiz (Stanley, 76) e Lumeka.

(Suplentes: Isma, Zé Diogo, Luís Pedro, Caetano, Stanley, Rui Coentrão e Baba Sow.)

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Cerveira (07 e 84), Sérgio Silva (26), Neto Costa (28), Cristophe (28 e 40), Fabinho (46), Michael Douglas (47), Alemão (54) e Caetano (62). Cartão vermelho por acumulação Cristophe (40) e Cerveira (84)

Assistência: 916 espetadores.