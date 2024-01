P. Ferreira-FC Porto B, 3-0: dragões somam quarta derrota consecutiva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Paços de Ferreira iniciou 2024 a vencer, após bater este domingo o FC Porto B, por 3-0, aproveitando erros defensivos, em jogo da 16.ª jornada da Liga Sabseg, realizado no estádio Capital do Móvel.

As duas equipas perseguiam uma vitória que lhes fugia há cerca de um mês e o Paços foi quem mais fez por isso, tirando partido da iniciativa concedida pelo FC Porto B, que, nos momentos-chave do primeiro tempo, claudicou em concentração e organização defensiva.

O Paços adiantou-se aos 15 minutos, com Welton Jr. a concluir a jogada que iniciou: Costinha cruzou da direita, Rui Fonte fez-se ao lance com cobertura de David Carmo e a bola sobrou para a recarga do brasileiro.

O FC Porto B, derrotado nos últimos três jogos, tentava explorar as transições, mas nunca incomodou verdadeiramente Marafona, e seria o Paços, a partir de um livre defensivo, a aumentar a vantagem, aos 32 minutos.

Luiz Carlos cobrou a falta, a bola sobrevoou David Carmo, Varela não acompanhou e Costinha isolou-se, limitando-se, depois, a desviar de Meixedo, para fazer o segundo.

A reação portista surgiu no segundo tempo e o golo rondou a baliza de Marafona num par de ocasiões, com o Paços, agora mais em contra-ataque, a ter também as suas oportunidades.

Caberia mesmo ao lateral pacense Aldair fechar a contagem, aos 86 minutos, com um remate colocado na entrada da área do FC Porto B, confirmando um triunfo justo do Paços, mas por números exagerados.

Com este triunfo, o Paços, que tem mais um jogo, ascende ao oitavo lugar, com os mesmos 22 pontos do Académico de Viseu, que é nono.

O FC Porto B somou a quarta derrota consecutiva, atravessando o pior momento da temporada, e caiu para o 10.º lugar, com 21.





Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira

Paços de Ferreira - FC Porto B, 3-0

Ao intervalo: 2-0

Marcadores:

1-0, Welton Jr., 15 minutos

2-0, Costinha, 32'

3-0, Aldair, 86'

Equipas:

- Paços de Ferreira: Marafona, Aldair, Ferigra, Pedro Ganchas, Simão Rocha, Luiz Carlos, Gorby (Marcos Paulo, 88'), Welton Jr. (Tiago Ribeiro, 79'), Costinha (João Celeri, 90'+3), Cipenga (Miguel Moreno, 88') e Rui Fonte (Luís Bastos, 90'+3)

(Suplentes: Jeimes, Ícaro, Antunes, Marcos Paulo, Luís Bastos, Tiago Ribeiro, Chibozo, Miguel Moreno e João Celeri)

Treinador: Ricardo Silva

- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Pinheiro (António Ribeiro, 74'), Romain Correia, David Carmo, Nilton Varela, Braima Sambú (Rodrigo Mora, 46'), Rodrigo Fernandes (Martim Fernandes, 74'), Marcus, Vasco Sousa (Ussumane Djaló, 88'), Jorge Meireles (Candé, 66') e Wendel Silva

(Suplentes: Diogo Fernandes, Martim Fernandes, António Ribeiro, Gabi, Gonçalo Sousa, Ussumane Djaló, Rui Monteiro, Rodrigo Mora e Candé)

Treinador: António Folha

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Welton Jr. (28), Rodrigo Pinheiro (41) e Rodrigo Fernandes (59)

Assistência: 3.574 espetadores