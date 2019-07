Pedró e Polidoro são o quarto e quinto reforços oficializados pelo Vilafranquense

José Pedro Azevedo Ferreira, mais conhecido por Pedró no mundo do futebol, foi esta terça-feira oficializado como reforço do Vilafranquense por uma temporada, tal como o brasileiro Polidoro Júnior, ainda que o segundo seja contratado por duas épocas.O médio português, de 31 anos, representou o Merelinense e o Arouca na última temporada depois de três épocas contratualmente ligado ao Chaves. Já o central tem 22 anos, uns imponentes 1,94 metros, e alinhava na Portuguesa."Uma excelente oportunidade onde espera ser feliz. Quero mostrar o meu valor e ajudar a equipa nesta temporada que desejo que seja gloriosa para todos", garantiu o jovem Polidoro em declarações transcritas no Facebook do emblema ribatejano. Por seu turno, Pedró falou de sentimentos: "A paixão é essencial, seja na Primeira Liga ou no Distrital. Mas o importante são os objectivos da equipa. Neste caso, tudo iremos fazer para conseguir a permanência", vincou.André Pires, ex-Sacavenense, e os ex-Leiria Pepo e Ulisses haviam sido os outros jogadores oficializados. Contudo, há mais por confirmar como são os casos do guardião Maringá ou o lateral-direito Gonçalo Pimenta.Kaká (Académica) e Dénis Martins (V. Guimarães) estão também prestes a ser reforços nesta que é a estreia da equipa de Vila Franca de Xira numa competição profissional.