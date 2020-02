Penafiel-Chaves, 0-0: não houve golos no fecho da jornada

Penafiel e Chaves empataram sem golos no fecho da 21.ª jornada da 2ª Liga, um resultado que se revelou mais penalizador para os flavienses, a formação com mais ascendente ao longo do encontro.

Na tabela, o Chaves é agora 12.º, com 28 pontos, mais um do que o Penafiel, com 27, que ocupa o 13.º lugar.

Longe da classificação desejada, ambas na segunda metade da tabela, as duas equipas entraram com ambição e os olhos colocados na baliza contrária, num início de jogo vivo e com oportunidades dos dois lados para chegar ao golo.

Gleison, um dos mais inconformados entre os locais, ganhou a bola na direita e centrou atrasado para Ronaldo Tavares rematar por cima da baliza dos flavienses.

A este primeiro lance perigoso do jogo, ainda dentro dos primeiros cinco minutos, respondeu o Chaves por Bernardo Martins, isolado por Fatai, mas o remate do jogador cedido pelo Paços de Ferreira acabou desviado por Luís Ferreira e perdeu-se pela linha final.

Gleison e Bernardo Martins voltaram a protagonizar jogadas de ataque das suas equipas, aos 10 e 23 minutos, respetivamente, mas os remates saíram desenquadrados, o que também aconteceu com Capela, de regresso ao onze do Penafiel, aos 42', depois de ganhar um ressalto na área do Chaves.

A primeira parte terminou com o Chaves a ter mais iniciativa e o Penafiel a responder em transições rápidas, confirmando o ADN das duas equipas, numa tendência que se acentuou no arranque da segunda.

Aos 53 minutos, o ex-penafidelense José Gomes ficou perto de inaugurar o marcador, mas o remate à entrada da pequena área bateu em Capela e perdeu-se pela linha final.

Benny (aos 62') e Gamboa (64') também incomodaram a baliza do Penafiel, equipa que somente nos últimos 15 minutos, aproveitando o adiantamento dos transmontanos, conseguiu criar perigo, novamente por Ronaldo Tavares, após cruzamento de Márcio.





Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel-Chaves: 0-0.





Equipas:

- Penafiel: Luís Ribeiro, Coronas, Felipe Macedo, João Paulo, Paulo Henrique, Rafa Sousa, Ludovic, Capela, Gleison (Kalika, 90'+2), Miguel Tavares (Márcio, 61') e Ronaldo Tavares (Pires, 90'+5).

Suplentes: Leo, Jeferson, Vini, Leandro, Kalika, Márcio e Pires.

Treinador: Miguel Leal.

- Chaves: Ricardo Nunes, Hugo Basto, Gamboa (Platiny, 71'), Diego Galo, João Correia (Batxi, 63'), Benny, João Teixeira, José Gomes, Bernardo Martins (Wellington, 79'), André Luís e Fatai.

Suplentes: Ricardo Moura, Calasan, Jefferson, Raphael Guzzo, Wellington, Batxi e Platiny.

Treinador: César Peixoto.

Árbitro: João Bento (Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Coronas (73'), Benny (86') e Felipe Macedo (90'+5).

Assistência: cerca de 500 espetadores.