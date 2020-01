Penafiel-Farense, 3-0: Anfitrião vence e ameaça liderança dos algarvios

O anfitrião Penafiel venceu este domingo o líder Farense, por 3-0, e somou o terceiro triunfo consecutivo na 2.ª Liga, um resultado que pode comprometer o primeiro lugar dos algarvios no final da 16.ª jornada.

O resultado, demasiado penalizador para o Farense, foi construído na segunda parte, confirmando o melhor momento da época dos penafidelenses, graças aos tentos de Ruster (aos 58 minutos), Gleison (74') e Ronaldo Tavares (82').

Na tabela, o Penafiel ascendeu provisoriamente ao oitavo lugar, com 23 pontos, enquanto o Farense, derrotado pelo segundo jogo consecutivo, na pior sequência da temporada, mantém 33 e pode ser destronado da liderança pelo Nacional, atualmente com 32 e que hoje recebe a Oliveirense.

As duas equipas encararam o jogo com ambição de vitória, com os locais a responderem em transição rápida ao futebol mais trabalhado dos algarvios, capitalizando a inspiração do extremo Gleison e a transpiração do avançado Ronaldo Tavares, sobretudo, num registo muitas das vezes de parada e resposta.

A bola andou frequentemente junto às duas balizas, mas os dois guarda-redes pouco tiveram que fazer, numa primeira parte que terminou com ligeiro ascendente dos algarvios, que regressaram dos balneários dispostos a dar mais iniciativa aos locais, explorando as transições.

A eficácia dos penafidelenses, no entanto, acabou por fazer a diferença no segundo tempo, e tudo começou numa má abordagem do central algarvio Luís Rocha, aos 54 minutos, com a bola a sobrar para Ronaldo Tavares servir Ruster, para um golo fácil.

O Farense reagiu e começou a obrigar os locais a recuarem para zonas próximas da sua área, mas duas transições rápidas resolveram definitivamente o jogo para o Penafiel, com Gleison, aos 74, e Ronaldo Tavares, aos 82, a isolarem-se e a baterem Hugo Marques, fixando o resultado final.

Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Farense, 3-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Ruster, 58 minutos.

2-0, Gleison, 74.

3-0, Ronaldo Tavares, 82.

Equipas:

Penafiel: Luís Ribeiro, Pedro Lemos (Vini, 77), Felipe Macedo, João Paulo, Paulo Henrique, Rafa Sousa, Romeu Ribeiro (Inácio, 69), Gleison, Alan Schons, Ruster (Jeferson, 85) e Ronaldo Tavares.

(Suplentes: Leo, Jeferson, Vini, Inácio, Márcio, Ludovic e Pires).

Treinador: Miguel Leal.

Farense: Hugo Marques, Miguel Bandarra, Luís Rocha, Rafael Vieira, David Sualehe (Patrick, 71), Arnold (Fábio Nunes, 61), Filipe Melo, Ryan Gauld, Alvarinho (Hugo Seco, 65), Fabrício Simões e Irobiso.

(Suplentes: Daniel Fernandes, Pedro Kadri, André Vieira, Bura, Patrick, Hugo Seco e Fábio Nunes).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Felipe Macedo (24), Paulo Henrique (61) e Fábio Nunes (79). O treinador do Farense, Sérgio Vieira, foi expulso aos 90+2 minutos.

Assistência: 479 espectadores.