Penafiel-Feirense, 0-0: Empate na estreia de Filipe Rocha

Penafiel e Feirense empataram este sábado 0-0 , em jogo em atraso da 8.ª jornada da 2.ª Liga, um resultado mais penalizador para a equipa de Santa Maria da Feira, em que se estreou o treinador Filipe Rocha.

O Penafiel, que somou o sétimo jogo sem vencer, em todas as competições, isolou-se no nono lugar, com 13 pontos, mais dois do que o Feirense, no 11.º posto, em igualdade pontual com o Benfica B.

O Feirense estreava Filipe Rocha como treinador, na expectativa de fazer corresponder a qualidade do plantel aos resultados, e logo no primeiro minuto Fábio Espinho tentou a sorte de fora da área, num remate que ainda assustou Luís Ribeiro.

Os dois guarda-redes não tiveram muito trabalho, numa primeira parte em que os forasteiros foram mais dominadores e tiveram mais iniciativa, face a um Penafiel sempre mais reativo e a procurar explorar as transições.

A exceção à regra resultou no lance de maior perigo dos locais, aos 10 minutos, com Ronaldo Tavares a vencer a oposição de Ícaro na direita e a cruzar para Yuri Araújo, em excelente posição na área, atirar por cima, quando já havia colegas a celebrar o golo.

Os fogaceiros não acusaram o lance e mantiveram o domínio, que podia ter-se traduzido em golo aos 28 minutos, num cabeceamento de Ícaro travado por Luís Ribeiro, que, aos 37, viu Christian acertar no poste, de fora da área.

Na sequência do lance, N'sor rematou e Feliz, em posição irregular, desviou para a baliza, mas o lance foi prontamente invalidado.

O domínio do Feirense acentuou-se no segundo tempo, mas as oportunidades de golo foram ainda mais parcas neste período.

O remate de N'sor contra Paulo Henrique, aos 48 minutos, foi a situação mais clara, com o Penafiel a ver jogar e só na parte final a conseguir algumas transições, para descontentamento dos adeptos, que se despediram no final dos jogadores e da equipa técnica com muitos assobios e alguns lenços brancos.

Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Feirense, 0-0.

Equipas:

Penafiel: Luís Ribeiro, Pedro Coronas, Felipe Macedo, João Paulo, Paulo Henrique, Rafa Sousa, Romeu Ribeiro, Alan Schons, Ludovic (Ruster, 89), Ronaldo Tavares (Pires, 78) e Yuri Araújo (Gleison, 45+1).

(Suplentes: Léo, Jeferson, Leandro, Ruster, Márcio, Gleison e Pires).

Treinador: Miguel Leal.

Feirense: Caio Secco, Edson Farias, Ricardo, Ícaro, Ruca, Ramires, Christian, Feliz, Fábio Espinho (Vítor Silva, 84), Fati (Elves Baldé, 60) e N'sor (João Victor, 68).

(Suplentes: Bruno Brígido, Diga, Zé Ricardo, Cavadas, Vítor Silva, Elves Baldé e João Victor).

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Romeu Ribeiro (23), João Paulo (27), Feliz (30), Paulo Henrique (58), Edson Farias (69), Christian (75) e Ícaro (87).

Assistência: cerca de 300 espetadores.