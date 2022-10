Penafiel-Feirense, 0-1: Samuel Teles aproveitou erro defensivo e decidiu o jogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Feirense venceu este domingo de forma feliz no reduto do Penafiel, por 1-0, tirando partido de um erro defensivo, num embate da 10.ª jornada da Liga Sabseg decidido aos 85 minutos.



O suplente Samuel Teles marcou o único golo, aproveitando uma desatenção defensiva, com um remate rasteiro e colocado na zona dos centrais do Penafiel, equipa que sofreu a primeira derrota caseira da temporada.

Com este resultado, o Feirense subiu ao sexto lugar, com 16 pontos, ultrapassando o Penafiel, que caiu para nono, com os mesmos 14.

Os locais dominaram o primeiro tempo, período no qual tiveram mais posse de bola, ataques e remates, face a um adversário muitas das vezes remetido ao seu meio campo e que procurava explorar as transições.

Fábio Fortes, Adílio Santos e João Oliveira protagonizaram os melhores ataques do Penafiel, mas seria Édi Semedo, aos seis minutos, a desperdiçar a melhor situação de golo, ao permitir, isolado, a defesa a Arthur Augusto.

O Feirense só depois dos 30 minutos conseguiu aproximar-se da baliza de Caio Secco, mas também ficou perto de marcar, nos descontos, na sequência de um pontapé de canto.

O segundo tempo foi mais equilibrado, mas com o Penafiel a dispor das melhores oportunidades, com destaque para o remate ao 'ferro' de Fábio Fortes, aos 66 minutos, mas, perto do fim, uma perda de bola defensiva viria a custar o jogo à formação rubro-negra.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel-Feirense, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Samuel Teles, 85 minutos.

Equipas:

- Penafiel: Caio Secco, Robinho, Gonçalo Loureiro (Lucas Tagliapietra, 44), Leandro Teixeira, Rúben Freitas, Filipe Cardoso, João Oliveira, Feliz (Vasco Braga, 67), Édi Semedo (Marcus, 87), Fábio Fortes (Roberto, 68) e Adílio Santos (Adriano Castanheira, 87).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Lucas Tagliapietra, João Miguel, Diogo Batista, Reko, Vasco Braga, Adriano Castanheira, Roberto e Marcus).

Treinador: Filipe Rocha.

- Feirense: Arthur Augusto, Sidney Lima, João Pinto, Cláudio Silva, João Oliveira (Jorge Teixeira, 72), Oche, João Tavares, Fábio Espinho (João Paulo, 63), Tiago Dias (Samuel Teles, 72), Jardel (Lucas Silva, 88) e André Rodrigues.

(Suplentes: Igor, Lucas Silva, Samuel Teles, João Paredes, João Paulo e Jorge Teixeira).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Édi Semedo (34), João Tavares (49), Feliz (57), João Oliveira, Feirense (64), Leandro Teixeira (87) e Samuel Teles (90+5).

Assistência: Cerca de 600 espetadores.